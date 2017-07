Estados de México aportarán 6 mdp para fideicomiso de apoyo a migrantes

Share This With Friends:

MEXICO.- Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se dio a conocer que serán 192 millones de pesos los recursos con los que podría contar el Fideicomiso de Apoyo a Migrantes anunciado por el presidente de este organismo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Lo anterior tras la propuesta de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, de que cada una de las 32 entidades aporte seis millones de pesos, recursos que serían utilizados para atender las necesidades de quienes han cruzado la frontera en busca de una mejor calidad de vida y que hoy ven amenazados sus derechos e integridad por las políticas anti migratorias de Donald Trump.

Si nosotros pensáramos en este fondo, si aportáramos esos seis millones, es decir, eso está para que se hagan propuestas, no es una cantidad que estamos planteando que así será, pero si lográramos este, por ejemplo, estaríamos hablando de un fondo de casi 10 millones de dólares, o sea sería un fondo de apoyo muy importante para nuestros migrantes. Entonces veámoslo así, podríamos hacerle las consultas necesarias tanto a Hacienda como a la Función Pública, si es que tuviéramos que hacer una modificación a reglas de operación para hacerlo de una manera muy ágil” señaló el presidente de la Conago y jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Con la asistencia de 24 representantes de los gobiernos estatales, también se acordó hacer un exhorto al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que gire instrucciones y se permita incorporar a la Conago en las negociaciones que, en próximas fechas, se llevarán a cabo entre México, Estados Unidos y Canadá, para redefinir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Respecto de la propuesta sobre la homologación de las Casas de Migrantes en Estados Unidos, se dio a conocer el logotipo que las identificará, además de que anunciaron el inicio de los trabajos para unificar la atención y acciones que se realizan en pro de la comunidad mexicana radicada en el país del Norte.

México no tiene miedo a esta negociación, no se cierra a que se abra el Tratado de Libre Comercio, que se modernice, pero también queremos que se beneficie a los mexicanos. Y no queremos que busquen a México por tener salarios poco competitivos en el esquema internacional o salarios de hambre para ser claros. Lo que queremos es que busquen a México por su mano de obra calificada, por ser socios estratégicos y para que nos vaya bien a todos. Y dejamos claro, México quiere participar, quiere acompañar esta tarea y tiene que dejar constancia de ello porque si se sale del Tratado de Libre Comercio no será culpa de México, o sea fue lo que dejamos ahí muy claro”, agregó el mandatario capitalino.

Durante el encuentro también estuvo presente el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Sada Solana, quien señaló que en Estados Unidos 185 mil mexicanos se encuentran en proceso de deportación.

Sostuvo que en los últimos meses se han endurecido las acciones para expulsar a los connacionales aún y cuando estos no cuentan con antecedentes violentos o criminales. “Están agarrando indiscriminadamente”, señaló.

