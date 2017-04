Restos de humanos muestra que frontera sigue activa

Share This With Friends:

A pesar de las cifras ofrecidas por el Gobierno sobre el descenso en el flujo migratorio, el descubrimiento de 30 restos humanos en la frontera de Arizona con México durante el primer trimestre del 2017, en comparación con los 15 hallados el año pasado durante el mismo periodo, pone de manifiesto que la práctica sigue operando como siempre.

“Estos descubrimiento se han hecho dentro del Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, principalmente en el área correspondiente a la reserva indígena Tohono O’odham”, manifestó el cónsul general de México en Tucson, Ricardo Pineda.

Explicó que estas cifras están basadas en información que recibe el consulado de México de fuentes oficiales como la Oficina del Médico Forense en el condado Pima, en el sur de Arizona.

Los restos encontrados aun no han sido clasificados ni identificados por lo que no se sabe cuánto tiempo tienen de haber fallecido, su identidad o nacionalidad.

El descubrimiento de cuerpos humanos continúa reportándose en la frontera de Arizona, a pesar de que las cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mencionan que el flujo migratorio ha descendido en los últimos meses.

El DHS reportó que durante el mes de febrero se arrestó a un total de 18.762 inmigrantes indocumentados a lo largo de la frontera con México, una cifra menor si se compra con las 31.578 detenciones reportadas en enero.

Pineda indicó que duplicarán sus esfuerzos para llevar el mensaje a los inmigrantes de no intentar cruzar por el desierto, sobre todo ahora con la inminente llegada de verano y las altas temperaturas.

“No hay nada que sustente la vida en el desierto”, enfatizó el funcionario mexicano.