BRONCO, reanuda su carrera con PRIMERA FILA la primera producción por un grupo regional mexicano

Dallas TX. A más de tres décadas de su debut, el grupo mexicano Bronco comienza una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de su álbum Primera Fila.

Grabado en vivo en los históricos Estudios Churubusco de la Ciudad de México, esta Primera Fila conserva el ambiente fiestero de un concierto de Bronco con las multitudes bailando y coreando con fuerza.

La legendaria voz de su fundador y compositor principal, José Guadalupe Esparza, no deja de envolvernos en sus melodías. Mientras tanto, los teclados de Ramiro Delgado, quien lleva 30 años con el grupo, se mantienen fieles a los sonidos retro que brillaron en sus discos de los 80’s y 90’s.

El primer sencillo de este álbum es “Nunca Voy a Olvidarte” feat. Cristian Castro. Ambos artistas cosecharon el éxito con esta canción por medio de sus respectivos estilos, y ahora unen sus voces con una colaboración muy esperada.

La cantante y compositora mexicana Julieta Venegas acompaña al grupo como vocalista y acordeonista en su versión de “Adoro”, tema original de Armando Manzanero que el grupo llevó a la cima de las listas de popularidad al ritmo de cumbia.

Logrando todo un mashup, el dúo argentino Illya Kuryaki & The Valderramas combinan el primer gran éxito de Bronco, “Sergio El Bailador” con su tema consagrado “Coolo”, provocando delirio entre el público asistente.

El rockero capitalino León Larregui aporta su toque sentimental y misterioso a la cumbia triste “Que No Quede Huella”.

Asegurando que el grupo sigue en buen camino, Primera Fila incluye tres temas inéditos, “Gajes del Oficio”, escrito por Miguel Luna; “Impotente”, escrito por José Guadalupe Esparza; y “Doctor”, escrito por José Luis Roma de Río Roma.

Para impulsar el grupo hacia nuevos retos, se han integrado dos hijos de Lupe, René Esparza en el bajo y José Esparza en la guitarra. Tocando batería es Javier Cantú, hijo de un integrante de Los Barón de Apodaca.

Durante su larga y fructífera carrera, Bronco siempre ha sido un embajador del norte de México, con las raíces bien cimentadas en su tierra natal de Apodaca, Nuevo León. Caballos, sombreros, botas y las imágenes del Viejo Oeste forman parte de la propuesta de Bronco, el grupo comparte lo que los distingue como norteños con el mundo, y millones de seguidores se han identificado con su particular estilo.

Con su visión amplia y vanguardista, Bronco se convirtió en un fenómeno internacional sin alejarse de sus inicios. Fueron el primer grupo de su género en lanzar videos animados, con “El Sheriff de Chocolate” y “Los Castigados”. Su participación en la exitosa novela Dos Mujeres, Un Camino (1993), los impulsó a conquistar terrenos en Centroamérica, Sudamérica y hasta España.

Han transcendido el mote de “regionales”, llenando los recintos más grandes de la Ciudad de México como la Plaza de Toros y el Estadio Azteca.

A lo largo de su trayectoria, han vendido más de 14 millones de discos. Ahora Bronco continúa hacia más triunfos con su álbum Primera Fila.

Tracklisting:

1. Nunca Voy a Olvidarte (I’ll Never Forget You, ft. Cristian Castro)

2. Oro (Gold)

3. Si Te Vuelves a Enamorar (If You Fall in Love Again)

4. Adoro (I Adore, ft. Julieta Venegas)

5. Gajes del Oficio (Occupational Hazards, new song)

6. Con Zapatos de Tacón (With High Heels)

7. Sergio El Bailador / Coolo (Sergio the Dancer, ft. Illya Kuryaki & The Valderramas)

8. Impotente (new song)

9. Déjame Amarte Otra Vez (Let Me Love You Again)

10. Que No Quede Huella (Let No Trace Remain, ft. León Larregui)

11. Que Te Han Visto Llorar (That They Have Seen You Cry)

12. Doctor (new song)

13. Quiéreme Como Te Quiero (Love Me Like I Love You)

14. Dos Mujeres Un Camino (Two Women, One Path)

15. Libros Tontos (Foolish Books)