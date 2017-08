Chevy Bolt EV, una puerta al futuro de la industria automotriz

Share This With Friends:

Dallas, TX.- Somos, sin duda, una generación privilegiada, vivimos en una época donde los cambios en la tecnología nos llevan constantemente a niveles que ni siquiera ayer habríamos imaginado. La manera en que estos cambios moldean y afectan nuestra vida pasa casi desapercibida, y por sorprendentes que parezcan hemos llegado a verlos como algo normal. No voy a negarlo, manejar el Chevy Bolt EV no fue una experiencia normal y no pasó desapercibida, me hizo sentirme en una película futurista al escuchar el sonido y sentir el arranque de su motor, pero también me hizo reflexionar en estos maravillosos avances de la industria.

Recordé mis primeros pasos con la tecnología moderna, empezando por mi primer beeper, cuando había que correr a buscar un teléfono público de monedas, para responder a una señal de urgencia. Después el primer teléfono inalámbrico, que más bien parecía una caja de herramientas o el primero integrado en el carro que solo se podía usar dentro del mismo y con conexión limitada. Me llevo a recordar lo impresionada que quedé cuando supe que mi padre podía cambiar las luces de cortas a largas, con tan solo oprimir un botón con el pie, en el suelo de su vieja camioneta. ¡Cuánto ha pasado desde entonces y hasta donde hemos llegado!

El Chevy Bolt EV es sin duda un auto que están definiendo la historia en su género. Es el primero en lograr un alcance de recorrido no antes visto a base de energía eléctrica cien por ciento. Ha desafiado las afirmaciones más necias de que un carro totalmente eléctrico no era posible en nuestra época. No lo voy a negar, tener que cargar el carro como cargamos el celular es un poco extraño y de pronto me preocupó, ¿que tal si olvido conectarlo y me quedo sin manera de moverlo? La verdad eso podría pasar, pero solo si se es completamente negligente, porque las indicaciones en su bello tablero digital son claras y le mantienen alerta del recorrido y lo que le resta de energía en millas.

También ofrece dos opciones en el manejo, el normal (D) que es igual de eficiente o más que los otros, ya que le permite obtener un arranque de hasta 30 millas en menos de 10 segundos, o puede operarlo en manejo bajo (L) que ayuda a ahorrar energía y además permite regenerarla. El Chevy Bolt EV le da más de 230 millas con una carga total, así que, para un día normal de trabajo es suficiente con la carga que obtiene en casa durante la noche en la comodidad de su garaje. Con una conexión de 240V, obtiene una carga de 25 millas por cada hora que esté conectado. Es importante saber que también cuenta con el apoyo de ChargePoint una aplicación que puede descargar en su teléfono y que le ilustrara las redes de estaciones de carga y las más cercanas a usted, incluyendo las de DC Fast Charging (De carga rápida) que cubre hasta 90 millas de carga eléctrica en tan solo 30 minutos. Esta aplicación le permite hacer programaciones personalizadas y facilita eliminar el stress de quedarse sin carga, también está equipado con una tarjeta que usted prepaga y puede usar para la recarga en cualquiera de las estaciones asignadas.

Cuenta con capacidad de Wi-Fi que le permite la comunicación mientras maneja. Su conexión de Wi-Fi le permite conectar hasta 7 aparatos y tiene un alcance de hasta 50 pies fuera del vehículo, también ofrece la conexión a Skype y comunicación por video. Además, puede descargar la aplicación myChevrolet Mobile App, que le permite sincronizar su teléfono al auto y obtener el manejo de muchas de las amenidades de una forma más fácil, sin distracciones y a base de comando de voz. Puede encender el auto, apagarlo, cerrarlo o abrirlo a través de comandos desde su teléfono. Cuenta con cámara retrovisor de 360 grados que cubre las partes laterales del auto, para estar alerta de lo que le rodea.

Cuenta también con una alerta que pretende prevenir los horribles accidentes de dejar niños olvidados en los asientos traseros, pero a mi parecer como dije solo intenta, porque no es lo suficientemente fuerte ya que solo emite un sonido que fácilmente se puede confundir con los otros sonidos que conocemos al encender o apagar el auto, y un breve letreo aparece en la pantalla que también puede ser ignorado fácilmente. De cualquier manera, es un buen intento por tratar de eliminar este problema, pero le hace falta mejorarlo. El precio de este auto es sin duda un atractivo sorprendente. A diferencia de los primeros carros eléctricos, el Chevy Bolt EV es por demás costeable. Hay créditos que ofrece el gobierno federal de hasta $7 mil dólares y con otros incentivos que podría obtener del estatado, el precio de este auto podría quedar en menos de 30 mil dólares, y además darle un ahorro en gasto de combustible de más de $4 mil dólares en un transcurso de cinco años.

En resumen, este pequeño gigante es sin duda una gran obra automotriz y cuenta con muchas amenidades más, incluyendo un diseño interior acogedor, pero solo manejándolo podrá valorar en su totalidad todo lo que este auto tiene para ofrecer. Espero el día en que el Bolt EV se va a innovar, auto-cargándose de manera automática mientras se maneja, así como se registra el uso de carreteras de paga, o quizá con sensores en las mismas carreteras, o a través de los postes de electricidad no sé, pero de lo que si estoy segura es que el Chevy Bolt EV ya tiene un buen lugar asegurado en la historia automotriz, porque se está encargando de escribirla. Visite un concesionario Chevrolet y pida una prueba de manejo del Chevy Bolt EV. ¡Le encantara!