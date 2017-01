Faith Johnson, elegida por el gobernador como fiscal del condado de Dallas

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Dallas, Texas. En el tradicional conversatorio comunitario del primer sábado de mes que lleva a cabo desde décadas atrás el connotado abogado Domingo García, resulto impactante y esperanzador el mensaje y el dialogo fraterno de la nueva Fiscal del Condado de Dallas, Faith Johnson con los líderes latinos.

La designación de Faith Jhonson como Fiscal General del Condado tiene implicaciones muy políticas y fue tomada por el Gobernador de Texas teniendo en cuenta que ese cargo había estado desde el 2006 en poder del Partido Demócrata, y por ello tuvo que designar a la abogada Johnson, una experimentada juez republicana con profundas y aquilatadas convicciones espirituales y humanistas.

Para los demócratas, fue muy molesto el triunfo de la republicana Susan Hawk en 2014 sobre el titular Craig Watkins, y les causo más furor la nefasta y accidentada gestión de la exfiscal Hawk, razón por la cual se designó a la jurista Faith Johnson juez republicana de pensamiento más diverso y pluralista.

Durante la intervención, la Fiscal Johnson, anunció que su oficina trabajaré hacia un acercamiento y contacto directo con la comunidad. Recordemos que los fiscales como representantes legales de la sociedad, tienen la responsabilidad de presentar los casos penales o los cargos penales contra quienes presuntamente hayan infringido las leyes.

Los fiscales de Estados Unidos no solamente buscan acusar a quienes infringen la ley, sino que también deben buscar el imperio de la justicia, y se encuentran legalmente obligados a reglas de ética y a una responsabilidad profesional que van más allá de las de los abogados en otras áreas de la ley.

Al respecto, la reconocida activista del Partido Demócrata Sylvia Collins, expreso su regocijo y su complacencia por el pensamiento expuesto por la Fiscal Johnson. Y dijo textualmente: “Una funcionaria pública que antepone su cargo al poder de Dios nos da mucha esperanza, porque si pone primero a Dios es porque le importa el ser humano”.

Y agrego la Líder Sylvia Collins, “Cuando ella pidió que mil personas oraran para que le vaya bien en su nuevo cargo, yo le dije que estaría de primera haciéndolo”. Para la activista Collins fue muy significativo el que la Fiscal Faith Johnson se quedó mucho tiempo después de finalizado el conversatorio, y lo hizo por escuchar a todas las personas que quisieron hablar con ella, haciendo preguntas o inquietudes, puesto que habíamos muchos voceros de la comunidad.

Otro líder comunitario que salió gratamente impactado del conversatorio fue Enrique Chávez, “La Voz del West Dallas” como se le conoce popularmente. Chávez comento que con la nueva fiscal se avecinaba un cambio importante, ya que él es de los que les pide a los funcionarios públicos que escuchen las inquietudes de la comunidad.

Y agrego Enrique Chávez: “Son muchos las tareas que tenemos que realizar conjuntamente con la Fiscal Johnson, porque los hispanos no podemos seguir siendo el negocio de las cárceles, ni de los fiscales inescrupulosos, ni de los abogados coyotes que nos esquilman. Y ni hablar de los engaños que nos hacen con el negocio de las fianzas”.

Es oportuno mencionar, que uno de los problemas más graves que padecen las personas de escasos ingresos es su vulnerabilidad ante la aplicación de una recta justicia, no solo por su incapacidad económica de pagar un abogado, sino también por la estigmatización de que son víctimas, agravado ello por la gran indiferencia social.

Son muchas las personas inocentes que están en las cárceles, y muchas las familias afectadas, y todo por no tener acceso a una justicia honesta y sin discriminación. Y son incontables los casos en que esas situaciones penales han afectado y castigado a miles de seres humanos y familias, por el efecto que causan esas sentencias injustas al negar e impedir beneficios y amparos migratorios.

Por ejemplo, en la negociación de declaración de culpabilidad, la mayoría de los casos penales en los Estados Unidos concluyen antes de que se efectúe un juicio o incuso durante el juicio mismo cuando el acusado se declara culpable. A menudo estas declaraciones de culpabilidad son el resultado de negociaciones entre el fiscal y el abogado defensor en un proceso llamado plea bargaining, en el que se pacta un acuerdo de declaración de culpabilidad o plea bargain. En un plea bargain, el acusado, generalmente a través de su abogado, acepta declararse culpable de algunos o de todos los cargos en su contra a cambio de ciertas acciones del fiscal.

Queda claro el poder y la importancia del cargo de la Fiscal Faith Johnson, y debe quedar también muy claro, la tarea de los líderes comunitarios y de las organizaciones de derechos civiles, para que desde ya se aproveche esa voluntad de servicio y de trabajo con la comunidad de la nueva fiscal, y así comenzar a enfrentar esa calamitosa, aberrante e indignante denegación de justicia que tanto ha afectado a nuestra comunidad latina.

La pregunta que nos podríamos hacer es ¿A cuántos inocentes les han aconsejado declararse culpables de un delito que no existió o no lo cometió la persona?

Existen derechos civiles constitucionales y garantías judiciales que las personas ignoran, y es hora de comenzar a difundirlos, porque la arbitrariedad no puede seguir campeando pisoteando la justicia.

arnoby@elhispanonews.com