Como combatir naturalmente a la repugnante e inextinguible cucaracha

Dallas, Texas. La cucaracha se encuentra entre los insectos más odiados del mundo. Las cucarachas se esconden entre la suciedad, salen repentinamente de los rincones más oscuros, brincan volando en direcciones inesperadas y parecen indestructibles. Además apestan, provocan alergias y transmiten enfermedades. Para colmo, la cucaracha es uno de los seres vivos más resistentes que existe. Los rumores de que podría sobrevivir una explosión nuclear son ciertos. En el popular programa de Discovery Channel, los MythBusters lo comprobaron sometiendo a un grupo de cucarachas a niveles equivalentes de radiación.

Limpieza para prevenirlas y usar cebos para controlarlas. Si quieres eliminar las cucarachas de tu casa, necesitas una estrategia más seria:

• No es posible controlar las cucarachas solamente fumigando con pesticidas.

• Los cebos son una estrategia más eficaz.

• Es necesario utilizar varias estrategias en conjunto para eliminar una plaga de cucarachas.

• La limpieza es una parte integral de la solución permanente y es insustituible.

Recuerde que las cucarachas son nocturnas. Durante el día se esconden en lugares oscuros, rajaduras y grietas apenas del grosor de una moneda. En general, la manera de eliminarlas es hacer que tu casa sea un lugar menos agradable para ellas. Utiliza trampas y cebos, no químicos.

Aunque es difícil eliminar las cucarachas por completo, la combinación de limpieza, reparaciones, tratamiento en el momento y productos adecuados ciertamente puede ayudar a combatirlas con armas que por lo menos no te hacen daño a ti ni a tu familia.

Sugerencias de Luz Guerrero, experta de Vida Verde:

●Haz una trampa para cucarachas: coloca un trozo de papa cruda en una botella de vidrio (si tenía leche, jugo, refresco u otra cosa igualmente pegajosa, mejor.) Engrasa el cuello interior de la botella para que las cucarachas entren pero no puedan salir.

●Haz bolas repelentes contra cucarachas: usando guantes, haz una mezcla de ácido bórico, harina, azúcar y cerveza. Forma bolitas y déjalas en lugares donde has visto cucarachas. No importan mucho las proporciones, solamente que el ácido bórico debe ser el ingrediente principal.

●Aplica ácido bórico en polvo o pasta: aplica una capa muy delgada (apenas visible) en los lugares donde se esconden las cucarachas como debajo de la estufa, refrigerador o lavaplatos. No sirve aplicarlo en cantidades más grandes. El ácido bórico es un ácido fuerte y por eso no se debe utilizar sobre superficies donde se prepara comida o en lugares dentro del alcance de los niños. Lo puedes comprar en una ferretería o en algunos supermercados.

Si no funcionan, hay trampas químicas para las cucarachas. Estas contienen productos tóxicos pero la forma que tienen minimiza la posibilidad de contacto con mascotas, niños y adultos. Estas trampas son unas charolitas chiquitas con piedras que son tóxicas para las cucarachas. Se ponen debajo del fregadero, estufa, refrigerador, etc. y es mucho mejor que usar un insecticida general.

CURIOSIDADES DE LA ODIADA CUCARACHA

• La cucaracha tiene su cerebro ubicado en todo su cuerpo y si por algún motivo pierde la cabeza, puede sobrevivir hasta nueve días sin ella. La muerte le llega no por carecer de cabeza, sino por inanición ya que no puede alimentarse.

• Puede soportar grandes cantidades de radiación, de hecho en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki se encontraron cucarachas vivas después de que cayeron las bombas nucleares.

• Tiene la capacidad de sobrevivir más de un mes sin agua y en caso de necesitarlo, puede absorber la humedad ambiental por medio de su cuerpo.

• La mayor parte de su actividad la desarrollan durante la noche y de hecho pasan hasta un 75% de su vida, metida en una grieta o cavidad pequeña.

• Hasta el momento se han logrado descubrir unas 3500 especies de cucarachas, la mayoría de las cuales viven en ambientes exteriores y selvas tropicales. Sin embargo en las casas, solamente existen tres especies que son las que infestan los ambientes urbanos del planeta.

• En cuanto a su alimentación, prefieren la comida con alto contenido de azucares, grasas y almidón, si bien pueden comer hasta pegamento y cuero.

• Son uno de los principales medios de transmisión de enfermedades al ser humano mediante la contaminación de sus alimentos y utensilios empleados para comer.

• Las cucarachas son prácticamente ciegas, y emplean sus antenas que están en contacto continuo con las superficies, con el fin de detectar cambios de temperatura, humedad y vibraciones.

“A los elefantes les cuesta mucho adaptarse, las cucarachas sobreviven a todo”

arnoby@elhispanonews.com