Share This With Friends:

Dallas, Texas. Recientemente en el Museo de Dallas, centenares de texanos, fanáticos y admiradoras de Frida Kahlo, nacida hace 110 años, se ataviaron como ella para conmemorarla.

Dallas, Texas. La escritora y periodista especializada en temas del amor, las emociones y el crecimiento personal, Paloma Corredor, ha publicado un artículo titulado “20 Frases de Amor de Frida Kahlo”, la precursora del feminismo y una de las más importantes en la historia del arte, por supuesto, después de la Mona Lisa. El valor de sus cuadros ha superado por mucho las obras de renombrados artistas masculinos.

Frida Kahlo, ha pasado a la historia como la más célebre pintora mexicana. Pero fue mucho más que eso. Mujer de marcado genio y personalidad, eterna esposa del muralista Diego Rivera (el amor de su vida), icono feminista y, aunque esta faceta suya es menos conocida, fue una poetisa y escritora de notable talento.

Detrás su poblada uniceja, existía una férrea personalidad que fue capaz de hacer camino en un mundo en el cual no cabía el género femenino. Frida Kahlo fue una de las primeras mujeres en hacer de su trabajo una exploración interna; por ese motivo, la mayoría de sus obras son autorretratos, y la mayoría de su legado escrito, fueron autobiografías.

Su vida y su obra están marcadas por el sufrimiento físico: primero una enfermedad infantil, después un terrible accidente que la mantuvo postrada en cama durante largas temporadas y la llevó al quirófano más de 30 veces.

Frida fue una superviviente, una mujer libre (a pesar de su cuerpo herido), una creadora original y poco convencional. A pesar de estar casada, fue bisexual y tuvo amantes célebres como León Trotski o, se rumorea, Chávela Vargas.

La artista mexicana, cuyos cuadros son de sobra conocidos, también escribió mucho: poemas, diarios, cartas, textos íntimos… Y por supuesto, a menudo lo hizo sobre el amor, el desamor, la pasión y los sentimientos.

Aquí tienen una selección de sus frases más apasionadas; directas, sin pelos en la lengua y muchas de ellas dedicadas a su esposo:

1. Donde no puedas amar, no te demores.

2. ¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: Yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida.

3. Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí.

4. Y tú bien sabes que el atractivo sexual en las mujeres se acaba voladamente, y después no les queda más lo que tengan en su cabezota para poderse defender en esta cochina vida del carajo.

5. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido.

6. Quizá esperen oír de mí lamentos de ‘lo mucho que se sufre’ viviendo con un hombre como Diego. Pero yo no creo que las márgenes de un río sufran por dejarlo correr.

7. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior.

8. Como siempre, cuando me alejo de ti, me llevo en las entrañas tu mundo y tu vida, y de eso es de lo que no puedo recuperarme.

9. Jamás en toda la vida olvidaré tu presencia. Me acogiste destrozada y me devolviste íntegra, entera.

10. Quisiera darte todo lo que nunca hubieras tenido, y ni así sabrías la maravilla que es poder quererte.

11. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?

12. Aprenderé historias para contarte, inventaré nuevas palabras para decirte en todas que te quiero como a nadie.

13. Siento que te quise siempre, desde que naciste, y antes, cuando te concibieron. Y a veces siento que me naciste a mí.

14. Niño de mis ojos, tú sabes lo que yo quisiera darte hoy, y toda la vida. Si estuviera en mis manos ya lo tendrías. Al menos puedo ofrecerte para estar contigo en todo mi corazón.

15. Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma, porque soy a quien mejor conozco.

16. Todo puede tener belleza, aun lo más horrible.

17. Aquí se queda tu compañera, alegre y fuerte cual debe ser; espero pronto ya tu regreso para ayudarte, amarte siempre en son de paz.

18. Te necesito tanto que me duele el corazón.

19. Los átomos de mi cuerpo son los tuyos y vibran juntos para querernos.

20. Si alguna vez nos casamos, vas a ser, voy a ser buten de “bien”, casi como mandada a hacer para ti…

arnoby@elhispanonews.com