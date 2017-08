Para adelgazar no hay secretos ni fórmulas mágicas Consejos para perder peso con éxito y mantenerlo

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Deja de sabotear tu metabolismo y apuesta por perder peso de una forma sana, natural y sin pasar hambre. Sólo tienes qué educar a tu cerebro para aprender a comer bien y desterrar la palabra dieta de tu mente para siempre. Prácticamente todas las dietas consiguen hacer que pierdas peso, pero al final fracasan porque los kilos se recuperan al volver a la alimentación normal.

Según About Español, para bajar el exceso de peso corporal con éxito y de forma sana, es importante que tengas en cuenta los siguientes aspectos:

Pierde peso poco a poco

La dieta debe permitir una pérdida de peso gradual y definitivo. Lo que te ayudará a reducir la grasa de tu cuerpo, limitar la pérdida de proteínas y evitar que disminuya tu metabolismo basal (calorías que quemamos en reposo) que se produce cuando nos adelgazamos de forma rápida.

Si te sobran diez libras, tómate un año para perderlas. Es mejor que reduzcas tu peso en 2 o 4 libras al mes, pero que seas constante. Al cabo del año habrás reducido muchas libras de sobrepeso y además podrás conservar tu peso ideal con facilidad.

Reduce las calorías

La mejor dieta es comer menos, pero de forma equilibrada. Lo ideal es seguir una dieta hipocalórica (es decir, baja en calorías). Pero nunca por debajo de las 1.500 calorías diarias, y siempre es mejor que sea guiada por un profesional sanitario para evitar desequilibrios nutricionales.

Menos calorías

Recuerda que para bajar de peso, debes gastar más calorías de las que consume. Para perder entre 1 y 2 libras por semana (una libra equivale a 3,500 calorías) necesitarás reducir tu consumo calórico en 500-1000 calorías por día. Para ello, es importante que conozcas las calorías que contienen algunos alimentos, que puedes calcular en webs como Calorie Count.

Controla la ansiedad y el estrés

Una de las dificultades para perder peso es la ansiedad. ¿Eres de las personas que pican entre horas por tensión y no puedes parar hasta que no acabas con el alimento? Es importante que intentes controlar estos atracones, ya que sin darte cuenta ingieres muchas calorías en poco tiempo. Si no puedes evitarlo, elige una actividad alternativa que te distraiga como salir a caminar, llamar a una amiga, leer o darte un baño.

No todas las dietas valen

No sigas dietas radicales, evita comer solo una o dos veces al día, o que hagas ayunos incontrolados ya que como advierten los nutricionistas estos hábitos son muy peligrosos para la salud.

Un régimen nunca debe ser drástico porque no solo lo abandonemos con rapidez, sino que además nos perjudicará por la falta de nutrientes. Una dieta equilibrada debe incluir grasas, proteínas, carbohidratos y vitaminas y minerales.

Aliméntate bien para adelgazar

Tu alimentación debe ser variada, saludable y agradable al paladar. No se trata de prohibir alimentos: pon en tu plato de todo pero en proporciones adecuadas. Elige una dieta baja en calorías y pobre en grasas saturadas, que incluya vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales, y pescado o carnes magras (pollo).

Cuida las horas de sueño y descanso

Dormir más de nueve horas cada noche protege a las personas con predisposición genética a la obesidad, según un estudio reciente de la Universidad de Washington. La investigación reveló que los que dormían más no solo eran más delgados, sino que además tenían menos riesgo de aumentar de peso. Hay muchos remedios para combatir el insomnio.

Haz cinco comidas al día

Es aconsejable comer al menos cuatro veces al día, aunque lo ideal es que repartir los alimentos en cinco tomas. De esa manera, evitarás periodos de ayuno, que no solo no te ayudarán a adelgazar, sino que contrariamente activarán tu metabolismo para almacenar grasa corporal.

Practica una actividad física cada día

Para asegurar el gasto energético es imprescindible hacer ejercicio de forma habitual. Practica una actividad física cada día al menos durante media hora. Te ayudará a quemar calorías, controlar el estrés, subir el colesterol bueno (HDL) y reducir la grasa acumulada en tu cuerpo. Están especialmente indicados los deportes aeróbicos como la natación, el ciclismo o caminar a paso ligero media hora. El ejercicio ayuda a perder peso de forma saludable.

arnoby@elhispanonews.com