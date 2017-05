Arrestan a Juan Miguel López ¿Se acabó el Mito?

Share This With Friends:

DALLAS, TX.- De acuerdo a informaciones de noticieros televisivos locales, este miércoles fue arrestado en la ciudad de Copell, el Sr. Juán Miguel López, presidente de la empresa Mito Financial la cual ha sido acusada por más de una decena de personas hispanas por malversación de fondos, entre otros cargos.

De acuerdo a las fuentes mencionadas, el Sr. López fue arrestado por cargos relativos a lavado de dinero y otras acusaciones. El Hispano News, no ha podido verificar esta información de manera independiente.

Aparentemente, otra de las razones por el arresto tiene que ver con el estatus migratorio del Sr. López.

Fue durante el año pasado cuando decenas de personas, la mayoría de origen hispano, comenzaron a denunciar lo que ellos calificaron de estafa por parte de la empresa Mito Financial, propiedad del Sr. López.

De acuerdo a declaraciones de muchos de los afectados, Mito Financial les ofrecía invertir dinero a cambio de muy altos intereses y les aseguraba que el principal de la inversión no se perdería.

Esto es lo que se conoce como un esquema de pirámide financiera, donde el organizador recauda fondos para invertir, y durante los primeros meses, paga intereses a los primeros inversionistas, con el dinero de quienes van invirtiendo después. Por supuesto, llega un momento en que la pirámide se derrumba, el organizador se queda con buena parte y desaparece dejando a la mayoría de los inversionistas sin un centavo.

En abril del 2016, el Sr. López reconoció públicamente que debía 5 millones de dólares, pero que no tenía dinero paran pagar.

Ya para mayo del año pasado, las oficinas de Mito Financial fueron confiscadas por la compañía que rentaba el edificio debido a falta de pago y el contenido de las mismas fue puesto en subasta.

A pesar de que la información de las supuestas actividades ilegales del Sr. López fueron puestas en conocimiento del FBI y de la oficina del Fiscal General de Texas, es sólo hasta ahora cuando parece que se están tomando acciones.

Por Marcos N. Suarez