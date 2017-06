En unos años, EU será ‘un gran horno’ y los migrantes están en peligro

Share This With Friends:

WASHINGTON.- En los últimos días, en varias partes del planeta azotan grandes olas de calor, siendo Estados Unidos uno de los países más afectados, hecho que incluso, ha llevado a suspender diversas actividades diarias y que afectan el ritmo y la economía de la nación.

Precisamente enfocándose a las altas temperaturas que se han sentido en dicho país, un grupo de científicos llevó a cabo un estudio basado en la examinación de 1.949 olas de calor mortífero en todo el planeta desde 1980, con la finalidad de buscar ciertos patrones y definir qué situaciones in extremis pueden causar muerte y qué hay que hacer para evitarlas o superarlas. Según este estudio, una de cada tres personas está experimentando olas de calor mortíferas durante 20 días en todo el año, estadística que puede pasar de tres de cada cuatro personas en todo el mundo, si el calentamiento global sigue en aumento. “Estados Unidos va a ser un horno”, indicó Camilo Mora, de la Universidad de Hawaii, autor principal del estudio publicado el lunes en la revista especializada Nature Climate Change.

Otro de los grupos más vulnerables por el calor excesivo son los inmigrantes, aseguró Francisco Martínez, coordinador en Arizona del grupo Ángeles del Desierto, que ayuda a quienes cruzan la frontera con Estados Unidos desde Sonora (México).

“El calor es muy fuerte, la advertencia para los migrantes es que no crucen, los puntos de distribución de agua no son suficientes porque los voluntarios son pocos, y pueden morir”, sentenció. Mediante un comunicado la Patrulla Fronteriza señaló que se intensificaron las advertencias a los inmigrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos a través del desierto de Sonora. En Yuma, Arizona la agencia dijo que su equipo de búsqueda y rescate se encuentra en alerta máxima. El intenso calor también ha contribuido a la propagación de varios incendios forestales en California y cientos de hectáreas han quedado calcinados en el área del Big Bear en las últimas horas.

