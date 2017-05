Alonzo vs Narváez, batalla por el Distrito 6 en Dallas

Share This With Friends:

DALLAS.- La concejal Mónica Alonzo no obtuvo una mayoría en la primera ronda en las elecciones locales celebradas el pasado fin de semana. Por lo tanto, tendrá que enfrentar a Omar Narváez este 10 de junio, en una elección llena de controversia por las sospechas de fraude.

Alonzo obtuvo 760 votos o el 38.95 por ciento del total. Por su parte, Omar Narváez obtuvo 536 votos o el 27.47 por ciento de la votación.

Autoridades del condado decidió ‘secuestrar’ los votos emitidos por correo ante las acusaciones de que un grupo de jóvenes estuvieron recorriendo el Distrito 6 antes de la jornada electoral, repartiendo boletas de votación a gente que no las había solicitado.

La diferencia entre ambos candidatos es de solo 224 votos por lo que el apoyo de los otros candidatos que participaron en la contienda será clave. Hasta el cierre de esta elección, no ha habido declaraciones de apoyo a favor de uno u otro candidato.

Alex Dickey obtuvo 488 votos o el 25.01 por ciento. Linus Spiller 88 votos o el 4.51 por ciento; Tony Carrillo 42 votos o el 2.15 por ciento y Gil Cerda 37 votos o el 1.90 por ciento.

El fiscal de Dallas, Andy Chatham, había abierto una investigación penal ante las acusaciones de fraude. Alrededor de 670 votos en los distritos 2 y 6 fueron embargados. Hasta el pasado lunes 40 de ellos habían sido descartados.

“Lo que me importa es ver las boletas, revisarlas y encontrar la evidencia de fraude y de quién es responsable”, dijo Chatham.

La oficina de Chatham empezó a recibir quejas de residentes de West Dallas en abril al estar recibiendo boletas de votación que no habían sido solicitadas.

