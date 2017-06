Mueren 19 niños cada día por armas de fuego en EU

Share This With Friends:

Washington.- En Estados Unidos, cada día mueren o resultan heridos cerca de 19 menores por armas de fuego, indica un informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), lo que constituye la segunda causa de muerte para este grupo después de los accidentes de autos.

El reporte, publicado esta semana en la última edición de Pediatrics, encontró que cerca de 7 mil niños menores de 17 años en Estados Unidos mueren o resultan heridos a causa de balas.

El estudio, denominado “Childhood Firearm Injuries in the United States”, determinó que de los mil 300 menores que mueren cada año a causa de lesiones con armas de fuego, el 53 por ciento se debe a homicidios, el 38 por ciento a suicidios y el 6 por ciento son accidentales. Los investigadores encontraron que los menores afroamericanos (56.1 por ciento), seguidos de los hispanos (21.4 por ciento) son los dos grupos con mayor incidencia en cuanto a homicidios con armas de fuego entre 2007 y 2014.

En el caso de los suicidios con armas de fuego, los menores blancos representaron la gran mayoría de los casos con un 81.9 por ciento de los casos en contraste con el 8.3 por ciento de los hispanos y el 6.3 por ciento de los afroamericanos. La causa más común de muertes accidentales, tanto entre los niños más pequeños (60 por ciento) como entre los más grandes (49 por ciento), fue por jugar con un arma de fuego, detalla el reporte sobre lesiones de niños por arma de fuego. En muchos de estos casos, los menores mueren cuando otro menor les muestra un arma y tira del gatillo pensando que no está cargada o que tiene el dispositivo de seguridad.

Reynaldo@elhispanonews.com