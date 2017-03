Se creará el ‘ID’ para residentes de Dallas

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Se celebró el “Día de Acción de Inmigración” por parte de los Alcaldes de las grandes Ciudades de la Unión Americana. “En coordinación con los alcaldes de todo el país, el Alcalde Mike Rawlings se enorgullece en apoyar a los inmigrantes que hacen que nuestra ciudad y país sean grandes, creando la Oficina de Bienvenida a Comunidades y de Asuntos de Inmigrantes de la Ciudad de Dallas, y designando como a la experimentada abogada de inmigración, Mary Elizabeth (Liz) Cedillo-Pereira.

El Alcalde de Dallas, anunció que la ciudad planea destinar fondos y recursos humanos para la nueva oficina que ayudara ayudar a inmigrantes y refugiados. Los detalles del plan se presentarán en las próximas semanas, dijo Mike Rawlings.

El Alcalde de Dallas dijo que llego el momento de abrir una oficina dentro del gobierno municipal para que atienda las necesidades de refugiados e inmigrantes, que no saben a dónde acudir, ante preocupaciones y temores de posibles detenciones y amenazas de prohibiciones de viaje.

El alcalde dijo que la idea surgió de la vicealcaldesa, Mónica Alonzo, cuyo distrito en el oeste de Dallas es mayoritariamente hispano y de la regidora Jennifer Staubach Gates, cuyo distrito es una zona con inmigrantes provenientes de múltiples países.

El administrador de la ciudad de Dallas, T.C. Broadnax, deberá formular en las próximas semanas un plan para la conformación de la oficina a fin de ser presentado y analizado por el Cabildo.

La Directora de la nueva oficina Liz Cedillo-Pereira, conocida por su defensa de los inmigrantes, pasará de ser la asesora de la máxima autoridad en materia de aplicación de leyes migratorias en el país, Sarah Saldaña, a convertirse en la protectora de los derechos fundamentales y las garantías procesales de los inmigrantes de la ciudad de Dallas.

La experta en inmigración Cedillo-Pereira, nacida en Dallas, es reconocida en el medio jurídico migratorio por defender iniciativas dirigidas en favor a los inmigrantes jóvenes “dreamers” y por informar permanentemente a las familias sobre el programa de acción diferida DACA, que protege de una deportación a personas que fueron traídas al país cuando eran niños.

El reto de la abogada Mary Elizabeth Cedillo-Pereira, es impedir que la ola de arbitrariedad y abuso impulsada por el nuevo gobierno con el beneplácito de funcionarios con odios raciales, no impere en la ciudad de Dallas; y que instructivas inconstitucionales como el de promover las deportaciones masivas y arbitrarias, sean rechazadas totalmente.

El cumplimiento de principios generales del derecho como la presunción de inocencia, el debido procedimiento, el derecho a defenderse, la notificación a las agencias consulares, etc., deberá ser una de las prioridades o tareas de la nueva funcionaria en los procesos que ICE ejecute en la ciudad de Dallas.

Se ha anunciado por parte del Alcalde Mike Rawlings, que le ha encomendado a la abogada Cedillo-Pereira la tarea de crear un ID, un documento de identificación para todos los que residen en la ciudad de Dallas, incluyendo a las personas que no tienen un permiso legal de estadía.

Es una gran tarea dado que ciudades como Nueva york, Chicago, Phoenix, entre otras, ya han implementado esa tarjeta de identificación con excelentes resultados sociales, económicos, culturales y de seguridad y equidad social.

Ya la Organización de Dallas “COM, Coalición de Organizaciones Mexicanas y Latinoamericanas, le había presentado la propuesta de ID para Dallas a la Vicealcaldesa Mónica Alonzo, a través del líder Enrique López, sin embargo no hubo una respuesta efectiva y ojala que sea esta la oportunidad de avanzar en algo tan útil para la comunidad inmigrante de Dallas.

La CIDH evalúa acciones antimigratorias de Trump

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudia hoy, entre otros temas, las órdenes ejecutivas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La sesión sobre las controvertidas medidas de Trump es una de las más esperadas de este periodo de sesiones, que se celebra en la sede de este órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

La de las órdenes ejecutivas la convocó de oficio la comisión porque está preocupada por el “amplio margen de aplicación” que permiten y quiere resolver sus “dudas” sobre la nueva política de deportaciones, de seguridad en la frontera, de visados y asilo.

“Tenemos que escuchar al Estado, todos tenemos dudas sobre cómo funciona todo”, indicó recientemente a los periodistas el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão. Es oportuno informar que a la administración del Presidente Trump no le pareció importante asistir.

Las audiencias públicas de la CIDH, que se celebran varias veces al año en función del presupuesto, son la principal herramienta de la OEA para visualizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en la región.