Cerra Insurance, le cierra la puerta a todo siniestro

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Ante la magnitud de los desastres ocasionados por el siniestroso huracán Harvey que se ensaño contra los poblaciones y sus habitantes de la costa este de Texas sobre el Golfo de México, son varias las lecciones que hay que aprender, pero hay una que afectara enormemente el único patrimonio de los damnificados y es que, según informaciones oficiales, la mayoría de las casas por donde paso el monstruoso huracán, las casas no estaban aseguradas contra inundaciones y ahora esas casas están gravemente afectadas o destruidas.

Por tal motivo acudimos al Agente Independiente de la Industria de las aseguranzas, Fernando Cerra, fundador y propietario del corporativo Cerra Insurance, quien durante más de 20 años presta sus servicios profesionales con dos características que lo hacen diferente a los demás servidores del mercado: Primero, por su inigualable vocación de servir brindando asesoría honesta y justa a la condición del cliente; y Segundo, por su compromiso como educador e informador en un servicio de esencia estadounidense que la hispanidad ignora su valor e importancia: La inversión en asegurarse.

Fernando Cerra dice que la pregunta que surge después de todo siniestro, ¿Quién paga todos estos daños que se han producido?, y la respuesta depende, primero si los bienes dañados estaban asegurados o no. Si está asegurado podremos seguir avanzando para determinar la clase de póliza que se tiene para saber quién, cómo y cuánto van a indemnizar por los daños; pero si no está asegurado, todas las reparaciones tendrán que salir del bolsillo del siniestrado.

Si nuestros bienes están asegurados tendremos que atender a qué condiciones meteorológicas causaron el daño ya que según sea su intensidad el daño será compensado por el seguro contratado, obviamente a parte de las ayudas que lleguen a prestar las agencias gubernamentales o privadas.

COMO ASEGURAR SUS BIENES

En una cobertura de seguro contra inundación debe hacerse estas preguntas: ¿Qué Asegura la Cobertura por Bienes Inmuebles: La casa asegurada y sus cimientos, los sistemas eléctricos y de plomería, el equipo de aire acondicionado central, caloríferos y calentadores de agua, refrigeradores, estufas, y electrodomésticos incorporados a la pared tales como un lavaplatos, alfombras instaladas en forma permanente sobre un piso no terminado, paneles, pizarras, estantes para libros y gabinetes instalados en forma permanente, persianas para ventanas, garajes separados, remoción de escombros, etc.?

O ¿Qué Asegura la Cobertura por Bienes Muebles: Pertenencias personales tales como ropas, muebles y equipo electrónico, cortinas, equipos de aire acondicionado portátiles y de ventana, hornos de microondas portátiles y lavaplatos portátiles, alfombras no incluidas en la cobertura del edificio, lavadoras y secadoras de ropa, congeladores para alimentos y los alimentos que contengan, ciertos objetos de valor tales como obras de arte originales y pieles, etc.? Y también se debe saber ¿Qué es lo que no Asegura la Cobertura?

ES MEJOR TENER UN AGENTE DE SEGURO CONFIABLE

Ahora bien, todo radica en estar correctamente asesorado por un agente de seguros, Al igual que con el seguro de autos y el de propietarios de vivienda, elegir una póliza con deducible más alto reducirá la prima que usted paga, pero también reducirá su pago por reclamación. Usted normalmente puede elegir distintos deducibles por cobertura para Bienes Inmuebles y Bienes

En general, el daño físico a sus bienes muebles o inmuebles causado “directamente” por una inundación está cubierto por la póliza de seguro contra inundación. Por ejemplo, los daños causados por el taponamiento de cañerías cloacales están cubiertos si ese taponamiento es resultado directo de la inundación. Sin embargo, si el taponamiento es ocasionado por algún otro problema, los daños no están cubiertos.

Recuerde que debe guardar sus recibos. Si bien no se espera que usted guarde los recibos de todos los artículos de la casa y de las prendas de vestir, trate de guardar los recibos de los equipos electrónicos, alfombras de pared a pared, los electrodomésticos mayores, y otros objetos de alto costo. Su ajustador podrá procesar su reclamación más rápidamente cuando usted pueda probar cuánto costaban los objetos al momento de la compra.

Otra recomendación valiosa de Cerra Insúmanse es que, si su auto sufrió algún daño por las fuertes lluvias o se quedó en alguna inundación, tenga en cuenta estas recomendaciones, incluidos los tipos de seguros que te protegen contra estos fenómenos naturales:

• Si tu automóvil cuenta con un seguro de cobertura amplia no tienes de qué preocuparte, ya que además de protegerte contra robo, choques, volcadura, rotura de cristales, responsabilidad civil por daños a terceros en su persona o en sus bienes, incendios y fenómenos naturales, también te cubre los siniestros generados por inundaciones y terremotos.

• Si tu seguro tiene contratada una cobertura limitada, es decir que cubre robo del vehículo y responsabilidad civil por daños a terceros en su persona o en sus bienes, es importante señalar que aunque no contemple los daños materiales del vehículo, también cuenta con una cobertura en caso de huracanes, inundaciones, terremotos y en general, los daños que deriven de fenómenos de la naturaleza.

Fernando Cerra, con su equipo de colaboradores, organizará una serie de conferencias informativas y educativas, pues considera ahora más que nunca y por lo que está aconteciendo con la comunidad hispana, que hay que redoblar acciones para amparar y proteger al inmigrante hispano, a quien admira y respeta profundamente no solo por su origen hispano, sino también porque junto a su esposa Jana, una maestra de tercer grado del Distrito Escolar de Dallas, siempre le han dado sentido a sus vidas sirviendo incondicionalmente.

arnoby@elhispanonews.com