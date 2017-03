Aún hay desamparo para las familias de West Dallas

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Al parecer sigue muy incierto el futuro de las 305 familias residentes en el inquilinato de HMK Limitada. Aunque la ciudad de Dallas ha anunciado que Dallas Housing Finance Corporation votó para asignar $300.000 dólares para ayudar a quienes serán “desalojados a partir de Junio de 2017”, el remedio resultaría insuficiente al grave padecimiento de esas humildes familias ignoradas por decenas de años, tanto por la ciudad misma como por el arrendador.

Si bien el anuncio de la ciudad de Dallas dice que “Los que se enfrentan al desalojo tendrán acceso a opciones de vivienda además de servicios de empleo, apoyo a los ingresos y coaching financiero, entre otros servicios”, el tiempo ha trascurrido y al acercarse la fecha del desalojo, quedaría muy poco tiempo para implementar justicieramente esas medidas, que según el anuncio, no hay un cronograma concertado comunitariamente.

Recordemos que por ley federal las personas de bajos ingresos, las personas de la tercera edad, y las personas discapacitadas podrían estar amparadas para que puedan comprar una vivienda decente, segura e higiénica en el mercado privado.

Ahora, si el señor Khraish Khraish, arrendador y propietario de los terrenos, ha manifestado que él no es un villano y propone un plan para vivienda en West Dallas para mejorar la calidad de vida de las familias pobres, porque no avanzar hacia esa dirección ya que se contaría con un capital semilla de $300.000 dólares.

Es importante recalcar que dentro de las funciones de las autoridades de vivienda es la de brindar ayuda a las familias para que puedan encontrar una vivienda adecuada a sus circunstancias, y si es el caso, ayudarles en la celebración de un contrato con el arrendador para obtener pagos de ayuda de vivienda social.

Si se acudiera a la página ESPANOL.HUD.GOV se puede encontrar amplísima información al respecto ya que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., tiene un extenso portafolio de servicios en diversos tipos de vivienda en nombre de familias o individuos, y los participantes pueden obtener su propia vivienda, incluyendo viviendas unifamiliares, viviendas en serie y apartamentos.

Sólo el pasado 20 de Diciembre de 2016, El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, (HUD, por sus siglas en ingles), anuncio la cuantiosa cifra de $2 MIL MILLONES EN SUBSIDIOS PARA PROGRAMAS LOCALES QUE AYUDAN A PERSONAS SIN HOGAR, para apoyar a miles de programas locales de vivienda y servicios para personas sin hogar en los Estados Unidos.

¿Qué gestión se hizo para incluir a las familias del Oeste de Dallas en ese tipo de programas o similares?

Texto del comunicado de prensa de la ciudad de Dallas

Statement from Mayor Pro Tem

Monica R. Alonzo on residents facing eviction from HMK properties

“Earlier today, the Dallas Housing Finance Corporation Board voted to allocate $300,000 to assist West and southern Dallas residents facing evictions from HMK properties. This would not have been possible without the hard work of Catholic Charities. Volunteers with the organization spent recent weeks surveying HMK residents to assess and address their needs and formed a comprehensive action plan for affected tenants to access these funds.

“Thanks to Catholic Charities and the Housing Finance Corporation Board, my constituents who are facing eviction will have access to housing options in addition to employment services, income support and financial coaching, among other services.

“Our goal has always been to take care of our residents in West and Southern Dallas. They deserve clean, safe and affordable housing, as well as opportunities for education and employment. In furtherance of this effort, I will be hosting a Housing Fair on April 1at the West Dallas Multipurpose Center. At the fair, we will present housing options for any residents impacted by the HMK closure notice.”

MAYOR PRO TEM

Monica R. Alonzo DISTRICT 6

PRESS RELEASE

Immediate Release

March 14, 2017

Contact: Yolanda E. Ramirez (214) 670-4199

