Los artistas indocumentados, víctimas del fenómeno Trump

Share This With Friends:

MEXICO.- Las quejas no se dejaron de escuchar en México, la política migratoria de Trump ha comenzado a afectar a los artistas mexicanos. Recientemente Carlos Bonavides, Yared Licona “La Wanders Lover” y Maribel Fernández “La Pelangocha” formaron parte de uno de los primeros grupos de artistas que fueron deportados y castigados por cinco años para no entrar a Estados Unidos.

En ambos casos, los artistas tenían contratos de trabajo pero carecían de visas de trabajo para laborar en Estados Unidos. Estos cuatro personajes eran asiduos participantes en eventos artísticos en diferentes ciudades del país, con una amplia población mexicana.

Bonavides arguye que iban a actuar en una fiesta privada y no iban a cobrar por el evento.

Sin embargo, para Inmigración eso no fue suficiente. Hay documentación que los espectáculos con artistas mexicanos son ampliamente promovidos y la carencia de los documentos de trabajo migratorios eran ampliamente conocidos, según información de las autoridades.

Los mexicanos no han sido los únicos afectados, hace pocos días una rtista argentino reveló que recibió el mismo trato de las autoridades migratorias estadounidenses.

El curador de arte argentino Juan García Mosqueda, con residencia legal en Estados Unidos, denunció que fue detenido e interrogado en malos términos en el aeropuerto de Nueva York y, tras 14 horas, deportado a Buenos Aires. Es el primer caso conocido de un argentino expulsado de ese país desde que el presidente Donald Trump prometió reforzar los controles migratorios.

La galería de arte de Mosqueda, “Chamber”, está en el moderno barrio de Chelsea, en Manhattan. El viernes voló de Buenos Aires a Nueva York, donde vive desde hace 10 años, pero apenas aterrizó en el aeropuerto neoyorquino JFK, guardias fronterizos lo detuvieron y escoltaron hasta una sala de interrogación. A través de una carta abierta publicada ayer por su galería en su cuenta de Instagram, el curador de arte contó el episodio: “Me interrogaron bajo juramento, me amenazaron con prohibirme la entrada al país durante cinco años y me negaron el derecho a un abogado”. El argentino agregó que “el proceso fue deshumanizante y degradante en todo momento”. Además de negarle comida, Mosqueda dijo que “me cachearon tres veces antes de poder ir al baño, en donde no tuve ninguna privacidad y estuve bajo vigilancia constante de un guardia”.

Por si fuera poco, los organizadores de un festival musical advirtieron a los músicos extranjeros que serían denunciados a Inmigración si actuaban en otros lugares fuera de los eventos para los que fueron contratados.

Los organizadores del Festival South by Southwest, que se celebra en Austin, Texas, informaron que los artistas internacionales que actúen fuera del evento serán reportados a Inmigración para su retiro de pasaporte y deportación.

La denuncia fue hecha por la banda Told Slant, que en Twitter manifestó el rechazo a la cláusula, que aunque existía desde otras ediciones, con Donald Trump se vuelve un tema sensible.

El problema radica en la importancia de las actuaciones fuera del festival, pues los artistas internacionales se dan a conocer en otros eventos, pues la entrada al SXSW alcanza hasta los 2 mil dólares.

“Después de releer este contrato que me envió SXSW he cedido cancelar la actuación de Told Slant en el festival”, publicó Felix Walworth, de la banda Told Slant.

Así que el temor colectivo que existe entre la población indocumentada se ha extendido entre los migrantes profesionales dedicados a las artes.

En el caso de “Chabelita” y en una entrevista hecha a un empresario de California, el caso sucedió hace unas semanas, luego de que la comediante ofreciera un show en uno de sus establecimientos y tras el éxito, acordaron que sería contratada por uno de sus socios en Seattle, por lo que tras cerrar el trato tomaría el avión hacia aquella ciudad, pero nunca llegó, “nos alarmamos porque ella es muy seria en los negocios, quedamos muy puntuales, ya tenía el boleto del avión y todo y cuando me hablan y me dicen no llegó, pues sí me preocupé, por lo que de inmediato empecé a buscarla”, expresó el hombre de negocios.

Este problema ya tiene algunos días, pero parece, que el problema se ha dado porque las autoridades tienen vigiladas las actividades de este hombre y su cadena de restaurantes, porque se trata del mismo sujeto que llevaría la semana pasada a Carlos Bonavides, Yered Licona “La Wanders Lover” y Maribel Fernández “La Pelangocha”.

Para la reconocida “Chabelita” ha sido muy vergonzoso, púes no ha querido hablar el tema con nadie, “iba a Seattle desde Los Ángeles, no la dejaron subir al avión y la deportaron, además de que le cancelaron su visa por cinco años”, señaló el restaurantero.

“Ahora se respira un clima no sólo de incertidumbre, si no de crueldad, es que la maldad y la envidia ahora reinan en Estados Unidos”, expresó.

Carlos Bonavides señaló que las autoridades migratorias los trataron como animales y, que a pesar de que cruzaron a la Unión Americana para estar en una fiesta, también aceptaron que iban a trabajar.

“Nosotros explicamos que teníamos los teléfonos, las personas que nos estaban esperando allá estaban plenamente con los papeles justificando de que no íbamos a cobrar, sino íbamos como invitados, a participar como amigos, ellos no aceptaron eso”, lamentó.

“Te esculcan como verdadero criminal, te quitan los zapatos, los calcetines y vámonos para atrás. Afortunadamente tuvimos la suerte de que nos regresaran ese mismo día, pero yo le dije a la señora de migración: ‘bueno, sólo falta que nos pongan aquí una gola y una cadena, no vamos a huir’”, senteción.

Carlos Bonavides expondrá su caso en la embajada; detalló que por su trabajo necesita poder viajar a Estados Unidos, además de que ofrece pláticas a jóvenes con problemas de adicciones.

“Yo creo que soy necesario allá, sobre todo para muchos muchachos que han caído en las drogas, latinos que tienen problemas”.

Reynaldo@elhispanonews.com