MÁS ATENCIÓN A TUS LESIONES POR ACCIDENTES

Dallas, TX.- El uso reciente de los celulares y textear mientras manejas, esta situación ha aumentado los accidentes automovilísticos. No podemos controlar los hábitos de otras personas pero definitivamente podemos manejar con mayor cuidado y a la defensiva para evitar un accidente. Los accidentes suceden aunque seamos muy cuidadosos, por lo que tener un plan de acción es fundamental para una pronta recuperación. En el siguiente articulo el doctor quiropractico, Edgar Peralta, le dirá todas las recomendaciones necesarias para estar preparado a la hora de sufrir un accidente usted y toda su familia.

Accidentes de auto más serios significan lesiones más severas que van desde cortadas, golpes, contusiones, hasta fracturas y dislocaciones. Los accidentes pequeños puede que no causen problemas al principio, las víctimas del accidente pueden salir caminando sin ningún rasguño pensando que la libraron. Algunos pueden quejarse solamente de un ligero dolor de cabeza o de cuello, recurriendo a tomar antiinflamatorios, utilizando un collarín.

Muchos no se dan cuenta que un dolor leve de cabeza o de cuello es una señal de una lesión mayor. Desviaciones en los huesos de la columna como resultado de un chicotazo o latigazo pueden manifestarse inmediatamente o estar ausentes por periodos prolongados. Esto no significa que la columna esté sana o libre de lesiones.

Las desviaciones de la columna ocasionan interferencia en los nervios – la comunicación importante que se debe llevar a cabo entre los órganos y nuestro cerebro. El ignorar la más leve desviación de la columna podrá manifestarse como dolor, incomodidad, fatiga, problemas para dormir, disfunción de órganos, depresión y eventualmente enfermedad.

Si has estado involucrado en un accidente automovilístico fuerte o leve, por favor revisa tu columna en La Clínica del Dr. Peralta que te permitirá un funcionamiento óptimo que permita cuidar de tu salud al máximo potencia. Una desviación pequeña ignorada por años no hará más que empeorar con el tiempo haciéndolo su corrección más y más difícil. El atenderlas pronto significará una recuperación pronta y menos problemas en el futuro.

La Clínica del Dr. Peralta tiene cincoclínicas alrededor del Metroplex, una siempre cerca de ti, donde encontrarás la mejor atención y el cuidado quiropráctico para tu cuello, espalda y hombros. Tenemos más de 12 años de servicio a la comunidad hispana, para más información puede hacer una cita llamando al tel. 214-942-3700 Le indicaremos cual de nuestras 5 oficinas queda mas cerca de usted.

Dr. Edgar Peralta