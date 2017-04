Celebración del 5 de Mayo en el Verizon Theatre Mariachi Vargas de Tecalitlán y la Orquesta Sinfónica de Irving

Share This With Friends:

La Fundación Cultural y Educativa México-Estados Unidos se complace en anunciar que estará presentando por tercer año consecutivo: “Fiesta Tecaliso. Concierto de Celebración del 5 de Mayo”; un evento que reúne al legendario Mariachi Vargas de Tecalitán y a la Orquesta Sinfónica de Irving (ISO). Fiesta “TECALISO” simboliza la fusión artística de dos diferentes estilos musicales al igual que la unión de dos culturas. La celebración del Cinco de Mayo tiene sus orígenes en México, pero al día de hoy se ha convertido en una celebración en todo Estados Unidos.

El Mariachi Vargas de Tecalitán fue creado en 1897 y es considerado el mejor mariachi en México. A través de su amplia trayectoria ha realizado numerosas presentaciones y ha tenido presencia en más de 200 películas. La Orquesta Sinfónica de Irving (ISO) es una organización no lucrativa que tiene sus orígenes en 1961 y a través de los años se ha consolidado como una de las más reconocidas orquestas en el norte de Texas. Bajo la dirección del Maestro Héctor Guzmán, este increíble ensamble presentará canciones tradicionales de México, haciendo de esta una oportunidad única para celebrar el Cinco de Mayo en el Metroplex.

La Fundación Cultural y Educativa México-Estados Unidos (USMCEF) es una organización no lucrativa, 501 (c) (3) que sirve como el principal lazo cultural y educativo de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos (USMCOC). Su misión es promover actividades que promuevan el conocimiento y el entendimiento entre los dos países y permitan fortalecer sus lazos de unión y amistad.

En 2016, tuvimos una audiencia de más de 1,500 personas y esperamos este año rebasar esa cifra. El maestro Héctor Guzmán, Director Musical de la Orquesta Sinfónica de Irving estará disponible para realizar entrevistas y hablar con más detalle sobre el origen y la visión de este concierto. En el sitio de internet usmcef.org/fiestatecaliso.php encontrará mayores detalles sobre este evento.