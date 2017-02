Firmaton a Trump llamándolo a obedecer el ordenamiento juridico constitucional

Share This With Friends:

Dallas, Texas. En los Estados Unidos de América, según la primera Enmienda, es un derecho fundamental de los ciudadanos y no ciudadanos elevar peticiones al gobernante, siendo ilegal toda prisión o procesamiento a los peticionarios. En virtud de tan importante derecho civil, organizaciones comunitarias han elaborado una carta en términos muy respetuosos pero con alto contenido civilista, pidiéndole al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que respete y acate los fallos emitidos por Magistrados y Jueces de la Nación, salvaguardando la Constitución y las Leyes de los Estados Unidos de América. A continuación podrá leer la carta en versión inglés y español:

Dallas, Texas, February 13, 2017

Mr. Donald Trump

President of the United States of America

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

We, the people, in our condition of citizens of the USA, and in virtue of the First Amendment, respectfully, we want you to abide by the decisions of the Honorable Justice Magistrates, who, in fulfillment of their constitutional function, are protecting the The rule of law and the civil rights of honest and hardworking people residing in our country.

It is not prudent, Mr. President, to instigate terrorism against entire peoples for the sole reason of practicing a religious creed, especially if they are an essential part of American society, diverse and plural since its founding.

Nor is it right to instigate the ICE Federal Agency to execute arbitrary proceedings against honest and hardworking people who have helped to forge this Great Nation, and now persecute them as criminals. Many millions of dollars we have paid in compensation to taxpayers for ICE outlaw proceedings punished in the US Courts.

Remember that you are now the President of all Americans, and we must all respect and obey the Constitution and Law, and due process is neither arbitrariness nor abuse of power.

Cordially,

With copies for the Media.

________________________________

Dallas, Texas, 13 de Febrero de 2017

Señor Donald Trump

Presidente de Estados Unidos de América

The White House

1600 Pennsylvania Avenue NW

Washington, DC 20500

Nosotros el pueblo, en nuestra condición de ciudadanos de EE.UU., y en virtud de la Primera Enmienda, de manera respetuosa, le pedimos acatar las decisiones de los Honorables Magistrados de Justicia, quienes en cumplimiento de su función constitucional, están amparando el Estado de Derecho y los Derechos Civiles de las personas honestas y trabajadoras que residen en nuestro país.

No es prudente, Señor Presidente, instigar el terrorismo contra pueblos enteros por el solo hecho de practicar un credo religioso, máxime si de esas personas son parte esencial de la sociedad estadounidense, diversa y plural desde su fundación.

Como tampoco es correcto instigar a la Agencia Federal ICE, para que ejecute procedimientos arbitrarios contra personas honestas y trabajadoras que han contribuido a forjar esta Gran Nación, y ahora los persiguen como criminales. Muchos millones de dólares hemos pagado en compensaciones los contribuyentes por las actuaciones fuera de la ley de ICE castigadas en las Cortes Estadounidenses.

Recuerde que usted ahora es el Presidente de todos los estadounidenses, y todos debemos respetar y obedecer la Constitución y la Ley; y el debido proceso, no es ni la arbitrariedad, ni el abuso del poder.

Cordialmente,

Con copias para los Medios de Comunicación.

“The Bill of Rights” de los Estados Unidos de América

Enmienda I

El Congreso no hará ninguna ley sobre el establecimiento de religiones; ni que prohíba su libre práctica; ni que limite la libertad de palabra ni de prensa, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, ni el derecho a pedir al gobierno la reparación de agravios.

Enmienda IV

No se violará el derecho del pueblo a que sus personas, hogares, documentos y pertenencias estén protegidos contra registros y requisas arbitrarios, y no se emitirán órdenes de registro ni de detención sino con causa razonable que esté respaldada mediante el juramento o promesa [del denunciante], y [las órdenes] han de describir específicamente el lugar a registrar y las personas a detener o las cosas a confiscar.

Enmienda V

Nadie será obligado a responder por un delito capital o infamante si no es por denuncia o acusación de un gran jurado, excepto en las causas que se planteen en las fuerzas armadas de tierra o mar, o en la milicia cuando se halle en servicio activo en tiempo de guerra o de peligro público; ni nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito capital; ni se podrá obligar a nadie a testificar contra sí mismo en ningún caso penal; ni se le privará de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido proceso legal; ni se expropiará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.

Enmienda VIII

No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales.

Enmienda IX

La enumeración de determinados derechos en la Constitución no se interpretará como que se niegan o desestiman otros derechos conservados por el pueblo.

“BILL OF RIGHTS” (Declaración de Derechos)

La Declaración de Derechos (Bill of Rights) fueron las primeras 10 enmiendas que se le hicieron a la Constitución de los Estados Unidos de América. En este se documenta los derechos fundamentales a los ciudadanos y no ciudadanos que residen dentro del país.

La Carta de Derechos (en inglés, Bill of Rights) es el término utilizado para describir a las diez primeras enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América. Estas enmiendas limitaron el poder del gobierno federal, protegieron los derechos de las personas al prevenir que el Congreso limite la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad al culto religioso, la libertad de hacer peticiones, y el derecho a tener y portar armas.

Prohíbe la investigación e incautación irrazonable, los castigos crueles e inusuales, y la auto-incriminación, y garantizan el debido proceso de la ley y la rapidez de un juicio oral con un jurado imparcial. Además, la Carta de Derechos “Bill of Rights”, estableció que “la enumeración en la Constitución, de ciertos derechos, no debe constituir una limitación a otros derechos inherentes a la persona”. La vigencia de estas enmiendas tuvo lugar a partir del 15 de diciembre de 1791, cuando fueron ratificadas por tres cuartos de los Estados.

arnoby@elhispanonews.com