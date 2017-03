Más restricciones para conseguir visa de ingreso a EEUU

Share This With Friends:

MEXICO.- Si usted piensa en viajar a Estados Unidos y busca obtener una visa en cualquier embajada en el mundo… piénselo dos veces.

Una nueva directriz del presidente estadounidense, Donald Trump, ordena a todas las embajadas y consulados en el mundo a realizar revisiones más duras y extensivas en los solicitantes, esto incluirá revisión de cuentas bancarias, perfiles en las redes sociales y, en caso de visita a familiares, un chequeo de los residentes en los Estados Unidos.

México puede ser uno de los países más afectados, aunque el nuevo procedimiento se enfoca en las naciones islámicas que se han identificado con lazos con grupos extremistas o terroristas.

Entre los países latinoamericanos, Chile es el único que seguirá gozando del programa exento de la presentación de una visa para ingresar a territorio estadounidense.

En el caso de México, al cual pareciera que la Administración Trump ha declarado una “guerra migratoria”, la nueva medida tendrá diferentes efectos: turístico, empresarial y social.

Es de esperar que los cientos de miles de familiares de mexicanos indocumentados residentes en Estados Unidos no querrán revelar los mínimos detalles de ellos debido a la “paranoia” y “fiebre” de las deportaciones a las que podrían ser sujetos.

Antes, parecería que los indocumentados no serían sujetos a revisión si algún familiar los llegara a revisar, pero ahora, bajo la nuevas reglas, tanto en el proceso de petición de una visa, como al ingresar a Estados Unidos los agentes migratorios podrían preguntar por el estatus de las personas a las que se visita.

No es claro la manera en que se conducirán las revisiones, ya que los documentos enviados a las embajadas, dejan a discreción de embajadas, consulados y agentes migratorios la necesidad de una revisión más exhaustiva.

Según un reporte de New York Times, estas medidas conducirán a un mayor porcentaje de peticiones de visa que serán negadas y harán más lento el proceso burocratico para su aporbación.

En 2016, le gobierno estadounidense expidió más de 10 millones de visas, la mayoría de ellas a familiares de residentes en ese país.

De acuerdo a algunos activistas, hay razones válidas para llevar a cabo un procedimiento más estricto, pero tienen el temor de que sea una excusa para discriminar en contra de otros debido a su color o nacionalidad, según Greg Chen, director de la Asociación de Abogados de Inmigración de America.

Según el cable distribuido por el gobierno estadounidense “las oficinas consulares no deben vacilar en negar una visa en caso de que presentes una preocupación de seguridad.

La orden, revelada por Reuters, se enmarca en la obsesión del presidente Donald Trump por asegurar sus fronteras y minimizar la exposición al exterior. Un afán que le ha llevado a tomar decisiones tan polémicas como ordenar la construcción de un muro con México, el veto a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen) o la prohibición de volar desde 10 aeropuertos en Oriente Próximo y Norte de África con grandes aparatos electrónicos en la cabina.

El escrutinio llega al punto de sugerir que en las entrevistas para conceder el visado se solicite el historial de viajes, direcciones y empleo de los últimos 15 años, así como los correos, números de teléfono y redes sociales empleados en los anteriores cinco años. Esta medida está a la espera de su confirmación ulterior.

Reynaldo@elhispanonews.com