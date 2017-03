Organización elabora video informativo sobre los derechos de los indocumentados en caso de llegar Inmigración

Share This With Friends:

Hace diez años, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) publicó un video “Conozca sus derechos” en YouTube que se convirtió en una herramienta de enseñanza a nivel nacional.

El video de nueve minutos fue filmado cuando George W. Bush era presidente y las redadas de inmigración eran comunes. Muestra a actores que representan escenas en las que ICE incursiona en una fábrica de prendas de vestir y en la casa de una pareja y un agente de policía atrae a una mujer asiática y comienza a hacer preguntas sobre inmigración. Entre cada escena, dos presentadores de programas de radio aparecen con consejos legales: Solicite una orden firmada con su nombre en ella, permanezca en silencio, no corra.

Este año, cuando CHIRLA vio un aumento en las donaciones, hizo un seguimiento de lo que los inmigrantes deben hacer si son detenidos.

El nuevo video cuenta la historia de tres detenidos – de México, Corea y Somalia – e incluye más de 200 extras, muchos de ellos en el país sin estatus legal.

“Explica a las personas, de una manera muy visual, lo que necesitan hacer si son detenidas”, dijo Angelica Salas, su directora ejecutiva. “Les demuestra que tienen derechos constitucionales y el poder de hacer algo”.

En Ontario, Rosemary y Rene Rodríguez también han estado actualizando su mensaje para llegar a los inmigrantes. En la década de 1970, la pareja fundó un grupo de teatro político, Teatro Urbano, en respuesta a la guerra de Vietnam y la brutalidad policial.

Este año, se asociaron con Angela Sanbrano de Alianza Américas para actuar en las marchas y foros de inmigrantes. Los 10 minutos improvisados sketches a menudo atraen a la gente de la audiencia.

Actúan escenas de funcionarios de inmigración llamando a una puerta sin previo aviso, y aconsejan a los inmigrantes que lleven tarjetas pequeñas, afirmando su derecho a guardar silencio.

René Rodríguez dijo que no recuerda una época en que los inmigrantes sintieran tanta ansiedad.

“También nunca he visto organizar en este nivel”, dijo.

Aquí puede ver este video:

https://www.youtube.com/watch?v=5_Z_Z5tSsUs