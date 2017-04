Amigo Inmigrante, de un paso seguro informándose bien

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Una persona informada es la que se comprende a sí mismo y comprende al mundo que le rodea y puede interactuar conscientemente con él. La desinformación, es una peligrosa forma de vivir, pues en el caso de los inmigrantes, los avivatos y los estafadores, no descansan en buscar maneras de aprovecharse de los que ignoran los aconteceres sociales.

La financiación de los medios comerciales procede en su mayor parte de la publicidad, y por eso, negociantes sin escrúpulos, están sacando provecho económico del momento que viven los inmigrantes indefensos. Aislarse o esconderse o asesorarse con el compadre o el vecino, no es la acción correcta.

Los actuales momentos requieren personas bien informadas y conectadas con su responsabilidad social. Los grupos vulnerables se visibilizan más, cuando se aíslan de la sociedad a la cual pertenecen. Es la hora de estar correctamente informados dadas las alarmas encendidas por la preocupante ignorancia en materia de derechos, deberes y obligaciones de los inmigrantes que residen en el territorio estadounidense.

El derecho de acceso a la información va de la mano del derecho a saber, a conocer lo público, sin que la información esté mediada por la voluntad o conveniencia de unos funcionarios. Éstos tienen la obligación —legal pero también ética— de proveer información y de no usarla o restringir su uso en función de intereses particulares.

El tema migratorio tiene una gran connotación para la vida nacional en todos sus aspectos. De allí que se haya convocado a un Gran Foro de Inmigración y Feria de Recursos Familiares en el Consulado general de México, dado que es el momento de escuchar a los expertos para que con sus conocimientos iluminen el oscuro y confuso camino generado por las nuevas órdenes ejecutivas presidenciales que chocan por ser diametralmente opuestas a las que se habían conferido, también por órdenes ejecutivas del gobierno anterior, y que concedían multiplex amparos migratorios y establecían prioridades de deportación diferentes a las que se están aplicando ahora.

Las detenciones de inmigrantes sin antecedentes criminales se duplicaron desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, según datos oficiales a los que tuvo acceso The Washington Post. De los 21,362 inmigrantes detenidos entre el 20 de enero y el 13 de marzo, 5,441 no tenían récord criminal. Eso es, un cuarto del total de arrestos hechos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La orden ejecutiva que el Presidente Trump firmó en enero sobre este asunto determinaba como primera prioridad de deportación aquellos inmigrantes sentenciados por un crimen.

Además, la cifra total de arrestos en este periodo de dos meses también creció, un 32.6%, pasando de 16,104 inmigrantes bajo la presidencia de Obama a 21,362 bajo las órdenes del Presidente Trump.

ICE, por su parte, reiteró que, pese a los datos, su prioridad es deportar a quienes representan una amenaza a la seguridad nacional, seguridad pública y de la frontera.

Si todo eso está sucediendo, las personas con vulnerabilidad tienen el deber y la responsabilidad social de informarse de manera inmediata y efectiva. Las normas de inmigración están fundamentadas en principios constitucionales que consagran derechos y garantías civiles y procesales, y por ello existen en la misma ley de inmigración, no sólo amparos migratorios, sino también acciones que deben tomarse prontamente.

El Gran Foro de Inmigración y Feria de Recursos Familiares a llevarse a cabo este Sábado 22 de Abril en las instalaciones del Consulado General de México en el 1210 River Bend Drive de Dallas, TX. 75247, a partir de las 8:00 A.M. es una magnífica oportunidad para que en familia nos informemos debidamente para caminar por el sendero correcto.

“La ignorancia de la ley no sirve de excusa”

arnoby@elhispanonews.com