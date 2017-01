Mi experiencia iniciando mi propia boutique con Perfect Figur!

Share This With Friends:

Dallas, Texas.Soy una persona que siempre ha cuidado de su cuerpo pero con el tiempo y las actividades y responsabilidades de Mamá no he podido dedicarle a mi figura y silueta todo lo que quisiera, es por eso que un buen día y gracias a unas amigas que ya habían escuchado hablar de una marca por las redes sociales me interesé en probar una de estas fajas, al principio tenía dudas pero mi amiga marta llevo una a la oficina y de una vez al ver la confección, la costura pero sobre todo la calidad y suavidad de las telas me vi tentada a probármela ahí mismo en la oficina, para sorpresa de todas la prenda quedo prácticamente invisible debajo de mi ropa pero algo mágico había pasado, parecía que había retrocedido 15 años al pasado!

Ese día sentí que tenía una nueva aliada en mi vida y decidí ir a comprar una para mí misma, fue muy fácil de comprar ya que al dirigirme a la tienda fue como amor a primera vista al ver tantos modelos y sobre todo variedad para sus usos, la chica que atendía la tienda fue amable en recomendarme un modelo en particular debido a mis actividades así que ese día me lleve mi primera faja moldeadora LYCRA-POWERNET WAIST CINCHER de PERFECT FIGUR.

En la tienda vi muchos modelos de esta marca dependiendo de la zona a tratar, Ya sea como fajas para el abdomen, pantalones para las piernas, o como bodys para la parte superior y piernas, cómodas para llevarse por debajo de la ropa habitual.

Tiene una capa de algodón interior que hace que sea muy suave y siempre este seca.

Yo la verdad es que estoy encantada!

Durante las dos primeras semanas mi vida cambió radicalmente porque no solo me veía bien, joven y hasta más llamativa ante las miradas, sino también me sentía bien conmigo misma y eso, creo que fue gran parte del resultado exitoso de esta inversión.

Sin embargo hubo otro detalle que la chica de la tienda me comentó y despertó esa emprendedora que hay en mi quiere probar cosas nuevas, y sobre todo, atrapar esas oportunidades que la vida te pone en su camino.

Esa mañana al comprar mi primera faja moldeadora, Daniela quien ahora trabaja conmigo, me comentó que en la tienda esas fajas gustaban mucho y que PERFECT FIGUR era una de las marcas que más han gustado y que rotaban en la tienda, pero que sobre todo siempre había cuando algunas no llegaban a tiempo, luego pensarlo quise contactar directamente la página de la marca y saber de sus ofertas y planes para personas como yo, emprendedoras!.

Luego de establecer un presupuesto quede encantada con Las facilidades de compras con promociones que permiten comprar con descuentos y envíos gratis por cantidad, decidí entonces establecer mi propia boutique!

Han pasado ya casi 2 años, y ha sido tanto entre la marca PERFECT FIGUR y yo que ahora, a parte de mi trabajo en la constructora también puedo administrar una boutique dentro del Gyn de mi localidad que es donde Daniela trabaja ahora, pero aquí entre nosotras, ya queremos ampliar para crecer como un SPA!

Las Fajas PERFECT FIGUR hechas de materiales y manufactura colombiana de altísima calidad son una manera efectiva para alcanzar la figura deseada, las fajas y pantalones reductores resultan una cómoda y sencilla solución para la modelación corporal. Se pueden encontrar en diferentes tallas que se adaptan al cuerpo de cada individuo para lograr una mayor efectividad. Pueden usarlo hombres y mujeres de cualquier edad y para nosotras que queremos ser independientes y emprendedoras, son muy rentables para establecer nuestro propio negocio!

PERFECT FIGUR comparte contenidos útiles y atractivos, que inspiren a las personas y las inviten a mejorar su calidad de vida.

Si desea recibir mas información llamar al: 646-481-3044 o al 908-636-4011