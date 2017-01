Ilusiona el Cruz Azul para la próxima temporada

Share This With Friends:

MEXICO.-El torneo aún no arranca y Cruz Azul ya deja buenas impresiones. La llegada de jugadores como Martín Cauteruccio, Ángel Mena, Martín Rodríguez y Gabriel Peñalba hacen soñar a algunos históricos de la institución.

“Ilusionan estos refuerzos, son jugadores de calidad que ya han sido campeones, necesitamos que nuestro equipo piense en campeonar. El equipo se reforzó de gran manera, fueron buenas adquisiciones, son jugadores que vienen con hambre de triunfar, ellos saben que Cruz Azul necesita un título, esperemos que se adapten y que sepan que están defendiendo a un equipo grande y que por eso deben salir a ganar”, indicó Melvin Brown.

El exzaguero central confía en que Paco Jémez será capaz de impregnar su estilo, y que pese a no haber conseguido buenos dividendos durante su estadía en el Rayo Vallecano, mantenga su inercia y buen manejo de pelota.

“Paco es muy bien conocido en España, sobre todo con el Rayo Vallecano, donde intentó implementar un sistema muy ofensivo, principalmente teniendo la posesión de la pelota, aunque los números no son tan positivos. Esperamos que en Cruz Azul prevalezca su estilo y sus números sean mejores”, puntualizó.

En tanto, para Francisco Fonseca es importante incorporar a jugadores de calidad comprobada para que sea más sencilla su adaptación al equipo, aunque eso no implica un éxito garantizado.

“Es una apuesta, puedes traer al mejor jugador y a lo mejor el margen de error es menor, pero puede ser que se adapte bien o no, no garantiza un éxito total. El futbol no es de un solo jugador, debe ser como una maquinita que debe engranar bien”, indicó el exariete de La Máquina.

Reynaldo@elhispanonews.com