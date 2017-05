Emmanuel Macron, un freno al populismo ultraderechista

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Dallas, Texas. Emmanuel Macron a sus 39 años, se ha convertido en el presidente más joven de la historia de la V República de Francia. El desencanto con los partidos tradicionales le ha dado la presidencia al líder de ¡En Marcha!, un movimiento de sólo un año de vida, poniendo en evidencia el hartazgo de los franceses con el ‘establishment’ político. Su ascenso en la política ha sido meteórico. Apenas tres años atrás, fue nombrado por el presidente François Hollande ministro de Economía, cargo en el que sólo estuvo dos años. Ni siquiera aparecía en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales, pero a partir del pasado domingo es el nuevo Presidente de los Franceses, toda una hazaña política.

La victoria de Emmanuel Macron en Francia da a Europa un respiro. Muy tocada todavía por el ‘Brexit’, la Unión Europea necesitaba un soplo de aire fresco, y así ha sido. El triunfo de Emmanuel Macron es incuestionable, pero tiene muchos matices. Ahora tendrá en sus manos la difícil tarea de gobernar, sin partido. El nuevo presidente de Francia ha prometido cambio: reformas políticas y económicas profundas y un futuro brillante. Sin embargo, no lo conseguirá si no cuenta con una mayoría en la Asamblea Nacional, que elige a sus representantes en el mes de junio próximo.

Emmanuel Macron es un político de centro que simpatiza con el sector empresarial y con Europa. Durante la campaña, algunos lo bautizaron como el “Kennedy francés”, por su estrategia muy “a la americana”, con golpes de efecto y siempre en los medios. Su programa electoral se llama, sin más, “Revolución” y su movimiento lo es todo. No en vano, el candidato lideró su campaña como si se tratara de una empresa emergente, una ‘start up’ que promueve una renovación del poder.

Estas son las diez claves de la jornada electoral histórica en Francia:

1.- Emmanuel Macron es el nuevo presidente de Francia al conseguir entre 66,06% de los votos, frente a Le Pen, con 33,9%, según los datos del Ministerio de Interior, con el 99,9 escrutado.

2.- A sus 39 años, Emmanuel Macron será el presidente más joven de la V República.

3.- La victoria de Macron es histórica: nunca en la V República, con la excepción de Jacques Chirac en 2002, un presidente habrá llegado al poder con un triunfo tan rotundo. Chirac derrotó al padre de Marine Le Pen, Jean-Marie, con un 82% de los votos.

4.- El nivel de abstención ha sido muy elevado: de un 25%, la segunda más elevada desde 1969.

5.- Le Pen ha anunciado que liquidará el Frente Nacional y creará una nueva fuerza política.

6.- Jean-Marie Le Pen ha culpado de la derrota a su hija. El fundador del Frente Nacional ha afirmado que Marine ha prestado más atención “al euro y a los temas relacionados con Europa” que a “problemas más urgentes” como la inmigración.

7.- Europa ha respirado aliviada nada más conocer los resultados: la primera ministra, Theresa May; la Canciller de Alemania, Angela Merkel; o el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude, han sido algunos de los que han felicitado a Macron.

8.- El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha restado importancia a la victoria de Macron, a quien ha descrito como un “monarca presidencial”, cuyas prioridades son “conocidas por todos: declarar la guerra a los logros sociales y comportarse de manera irresponsable con el medio ambiente”.

9.- ¿Qué fechas se barajan ahora? El traspaso de poderes será el 13 o el 14 de mayo, y la semana siguiente se conocerá lo composición del Gobierno de Macron.

