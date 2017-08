Para recordarlo siempre: nadie está por encima de la ley en EE.UU.

Share This With Friends:

Frases que han dicho expertos de la Universidad de Michigan sobre fallos judiciales contra Órdenes Ejecutivas del Presidente Trump

Richard Primus, un experto en derecho, historia y teoría de la Constitución de los Estados Unidos. Es el ex secretario de la jueza Ruth Bader Ginsburg, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: “La opinión unánime del noveno circuito es técnicamente una excelente pieza de trabajo, explicando claramente los defectos en la posición de la administración.

Richard Friedman, es un profesor de derecho y experto de evidencia e historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: “La decisión del Novena Corte del Circuito es un claro rechazo a ciertos aspectos del argumento de la administración, en particular, sus afirmaciones de que la decisión del presidente no puede ser revisada y que habría daño grave si la orden ejecutiva no entrara en vigor de inmediato”.

“Al mismo tiempo, adopta sólo un argumento estrecho en concluir que parte de la orden es probablemente inconstitucional, una base fina para la decisión que deja intacta la suspensión contra toda la orden (ejecutiva). Parece claro que el panel ha trabajado duro para llegar a una decisión a la cual los tres jueces podían unirse. Los ataques del presidente al poder judicial han mejorado sus incentivos para hacerlo”.

Margo Schlanger, es profesora de derecho y una autoridad en cuestiones de derechos civiles. En 2010-11, se desempeñó como el oficial designado por el Presidente (Obama) de derechos y libertades civiles en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos: “La administración no ha perdido aún –la prohibición de viaje sólo ha sido suspendida mientras los tribunales toman una mirada apropiadamente dura a su constitucionalidad”, dijo. “Pero el Noveno Circuito por unanimidad y persuasivamente rechazó la pretensión desmesurada de la administración de Trump de que la orden ejecutiva del presidente no podía ser revisada por los tribunales. Nadie está por encima de la ley, los tres jueces enfatizaron.

“Además, el Tribunal de Apelación explicó que, en los Estados Unidos, los ciudadanos, no ciudadanos y visitantes tienen derecho a un trato justo por parte del gobierno. El tribunal no pronunció la orden ejecutiva discriminatoria, pero sí dijo que si se trata de una reclamación muy seria que requiere un examen más detenido”.

