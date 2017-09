Conozca sus derechos

Share This With Friends:

Los expertos señalan que la mejor defensa para protegerse de los abusos que puedan cometerse si la ley SB4 entra en vigor es la información.

“Mi consejo es que argumenten los abusos, reúnan evidencias y entablen demandas basados en discriminación por perfil racial”, incide Barón. “Documenten cada incidente para luego argumentar ante los tribunales los abusos que cometan las policías. Eso será determinante para luchar contra esta ley”, agrega.

“Los afectados también pueden invocar el derecho a guardar silencio y pedir un abogado”, indica Oliva. “Pero la ley SB4 no observa los derechos de los detenidos y tampoco hace una diferencia entre un residente o un ciudadano”.

“Es absurdo que la policía local administre la ley federal de inmigración”, previene, señalando que este argumento será determinante para que los tribunales de justicia porque viola la Constitución Estadounidense.

“Y no solo es inconstitucional”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego, “y también es inhumana, porque va en contra y castiga a personas cuyo único delito es no tener papeles”.

La abogada recuerda que la estadía indocumentada en Estados Unidos sigue siendo una falta de carácter civil no criminal, a pesar que el pasado 25 de enero el presidente Donald Trump, tras la firma de dos órdenes ejecutivas migratorias, decretó que la presencia indocumentada es una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. “Solo le puedo decir que por ahora es un mal tiempo para que personas sin documentos vivan en Texas”, concluyó.

