En México prevalece violencia contra los hombres

Por Reynaldo Mena

MEXICO.- En San Luis Potosí y en México prevalece la violencia contra los hombres porque la propuesta de igualdad de género está cargada hacia la mujer generando abusos y excesos.

“Un ejemplo es el código civil que favorece en todo a la mujer, propiciando atropellos e injusticias en temas de familia y formación de los hijos en resolución de divorcios”, expresó Sergio Gil Urrutia, presidente de la Fundación “Hombre +” que se dedica a la investigación de casos donde mujeres abusan de las leyes para obtener beneficios a costa de los hombres.

En el marco del Día Internacional del Hombre expuso que en San Luis Potosí se tiene documentados 236 casos de mujeres que “extorsionan” a sus ex parejas con el tema de los hijos y 367 asuntos de mujeres que incurren en maltrato psicológico con la manipulación de los hijos.

“La cifra va en aumento, tenemos casos increíbles de mujeres que tienen hijos de diferentes padres únicamente para beneficiarse económicamente de una pensión, por eso estamos impulsando modificaciones en la Ley porque tanta responsabilidad tiene un hombre como una mujer”.

Así como las mujeres no son sirvientas, los hombres no son cajeros automáticos, “estamos completando un estudio nacional donde se comprueba que los varones somos más responsables en la formación de los hijos, “un mito es que las mujeres son la base de la familia, eso ya cambió, hoy en día se tienen documentados más casos de mujeres que abandonan a sus hijos, los utilizan y desvían del camino del bien, la sociedad ya cambió, una mujer ya no es sinónimo de familia”.

Gil Urrutia expuso que los varones deben impulsar leyes que equilibren los termas civiles en la legislación local y nacional, “porque las mujeres tienen privilegios excesivos, incurren en despotismo, exageraciones e inmoralidades, en el plano local tenemos a representantes de los derechos de las mujeres que han convertido el tema en una guerra de sexos, son groseras y ofenden, cuando la igualdad de género es un asunto mucho más académico y cultural”.