Reubican a jueces de Inmigración para agilizar las deportaciones, cuatro se incorporan a Texas

Share This With Friends:

MEXICO.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que trasladará temporalmente a jueces de inmigración a seis centros de detención cerca de la frontera con México en un intento por poner en vigencia las directivas de inmigración del presidente Donald Trump.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que trasladará temporalmente a jueces de inmigración a seis centros de detención cerca de la frontera con México en un intento por poner en vigencia las directivas de inmigración del presidente Donald Trump.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración del departamento dijo que las transferencias a cuatro localidades en Texas, una en Luisiana y una en Nuevo México ocurrirán el lunes. Anteriormente, los jueces fueron trasladados a dos centros de detención de inmigrantes en California.

El Departamento de Justicia incluyó a El Paso, junto con otras 11, en un programa especial que consiste en enviar jueces migratorios extras, durante una temporada, para acelerar el proceso de deportaciones.

De acuerdo con funcionarios del Gobierno federal, en esta zona existen “altas poblaciones de inmigrantes con cargos criminales”.

Activistas y especialistas en inmigración condenaron la medida y consideraron que las deportaciones sumarias ponen en riesgo no sólo los derechos humanos de los inmigrantes, sino también la propia Constitución.

“La orden es excesiva porque está dirigida a aquellos que aún no han recibido una condena”, señaló el abogado Carlos Armendáriz al periódico El Diario de Ciudad Juárez.

Las otras ciudades señaladas con un alto número de indocumentados “criminales” son Nueva York; Los Ángeles, Imperial y San Francisco en California; Miami, Florida; Nueva Orleans, Louisiana; Baltimore, Maryland y Bloomington, Minnesota.

En Texas también se incluye a Harlingen, en tanto que completan la lista Omaha, Nebraska y Phoenix, Arizona.

En un despacho, la agencia noticiosa Reuters cita a una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia, que administra tribunales de inmigración, quien confirmó que las ciudades han sido identificadas como posibles receptoras de jueces migratorios reasignados, pero no dio detalles de la implementación.

El plan para intensificar las deportaciones coincide con el reiterado planteamiento de Trump para deportar a inmigrantes indocumentados involucrados en delitos.

Reynaldo@elhispanonews.com