Avanzado brazo ortopédico desarrollado por el Pentágono ya está a la venta

Dallas, Texas. Los veteranos de guerra que sufrieron amputaciones serían los primeros beneficiados de estos dispositivos. Miles de soldados estadounidenses han perdido extremidades en las guerras de Irak y Afganistán. Además, los hospitales de veteranos trataron a cerca de 20.000 pacientes amputados del brazo en 2016, de acuerdo con David Shulkin, secretario de Asuntos Relacionados con los Veteranos.

Tras años de pruebas, la primera demostración de los dispositivos que pueden tomar objetos tan frágiles como un huevo o tan pequeño como una grapa, se realizó en Washington en mayo de 2016. Jay Burkholder, quien encabeza la firma estadounidense que fabrica las extremidades Mobius Bionics, dijo que docenas de estas unidades podrían estar disponibles para la venta este año dependiendo de los pedidos.

Cada unidad sería fabricada por pedido, dijo Burkholder, aunque no dio a conocer el precio. Pero Dean Kamen, fundador de la compañía Deka que desarrolló las extremidades en colaboración con DARPA, un ala de investigación y tecnología del Pentágono, dijo que el precio podría rondar los 100.000 dólares.

Las personas que obtengan este dispositivo requerirán de varias semanas de práctica.

El movimiento está vinculado a la motricidad de los pies, que es capturada a través de sensores que se colocan en los zapatos. La tercera generación de este artefacto es llamada “brazo Luke”, un guiño al brazo robótico que consiguió Luke Skywalker tras perder el suyo en un combate contra Darth Vader en Star Wars.

Fred Downs, un veterano de la guerra de Vietnam, recuerda cómo se le llenaron los ojos de lágrimas cuando recuperó después de 40 años la capacidad para agarrar cosas con su brazo izquierdo. Artie McAuley, un capitán que perdió su brazo en un grave accidente, sonríe mientras comenta la satisfacción que le produce poder volver a alzar los dos brazos para celebrar una anotación mientras mira fútbol americano. Los dos son parte de una demostración el viernes de brazos ortopédicos futuristas en un hospital de veteranos en Nueva York.

La robótica y la informatización avanzadas cambiarán nuestra idea del trabajo, tal y como lo concebimos ahora, puesto que una serie de actividades la realizarán los robots y producirán cambios importantes en lo que entendemos por tiempo de ocio y gestión doméstica y social. Por eso es común leer noticias como “Dubái estrena el primer robot policía que patrullará sus calles”. Allí, las autoridades del país aseguraron que para el 2030 planean que el 25% de sus agentes de Policía sean robots.

Dubái ha presentado el primer robot policía en el evento tecnológico “Gulf Information Security Expo and Conference”, el cual ha entrado en operación y patrullará sus calles junto a la policía local. Este “Robocop” mide 1,68 metros, se mueve gracias a sus ruedas inferiores, puede inclinarse, saludar, reconocer rostros y gestos a una distancia de 1,5 metros y habla más de seis idiomas.

El departamento de Policía está trabajando junto a Google y a IBM Watson para desarrollar mejores capacidades para los próximos robots policías. El coronel Khaled Nasser Al Razzuqi, director de la Administración de Servicios Inteligentes de la Policía, declaró que en el 2030 abrirán “la primera estación inteligente de Policía que no requerirá de personal humano”.

Es oportuno recordar que la robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de los robots. La robótica combina diversas disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física.

La robótica siempre ha estado unida a la construcción de artefactos con la idea de asemejarse al ser humano y de ahorrar trabajo. La palabra “robot” proviene del escritor Karel Capek, quien uso en 1921 dicho termino en una de sus obras a partir de la palabra checa “robota”, que significaba servidumbre o trabajo forzado. Posteriormente, seria Isaac Asimov quien utilizaría el término “robótica”.

arnoby@elhispanonews.com