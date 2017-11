Despiden asistente del fiscal de Dallas por agredir verbalmente a chofer de Uber.

Share This With Friends:

Por Marcos Nelson Suárez

Por los últimos 6 años, Jody Warner ha sido asistente del Fiscal del condado de Dallas. Sin embargo, Warner fue despedida esta semana después de un incidente el pasado viernes por la madrugada mientras trataba de llegar a su casa en un auto del sistema Uber.

El chofer, Shaun Platt, recogió a Warner en un bar cercano al centro de la ciudad.

De acuerdo a Platt, la Asistente del fiscal estaba borracha y mostró un comportamiento errático que fue subiendo de tono mientras la asistente del fiscal, comenzó a tildarlo de “retardado”, “Idiota” y otros epítetos similares sazonados con malas obscenidades.

El problema para la joven es que Platt decidió grabar la conversación… y el resultado ha sido desastreso para la Srta. Werner, quien fue despedida por la oficina del fiscal, debido a “actitud que no es compatible con la posición” de alguien que trabaja para la oficina de la fiscalía del condado.

Este martes, Jody Werner ofreció una conferencia de prensa pidiendo disculpas a la oficina que representa y a la ciudadanía del condado, aunque no pidió disculpas al chofer de Uber.

Mientras tanto, Shaun Platt en declaraciones a la prensa ya antes había afirmado que no creía que el incidente tuviera que motivar el despido de la Srta. Werner de su trabajo.

De acuerdo a Shaun, Jody Werner subió a su carro e insistió en darle direcciones en vez de permitir que el chofer usara el GPS para llevarla a su casa.

Ya cerca del destino, fue cuando Werner explotó en insultos y de acuerdo a Platt le dijo “Yo trabajo en la oficina del fiscal,” y es a mí quien van a creer.

Platt entonces detuvo el auto, terminó el viaje y le pidió a la Srta Werner que se bajara del mismo. Y fue ahí cu8ando las cosas subieron de tono.

Entonces Platt llamó al 911 y una patrulla llevó a la asistente del fiscal hasta su casa, sin darle una boleta de infracción a ninguno de los dos.

El caso ha llamado la atención de la prensa nacional y hasta el Washington Post lo reportó.

Uber, un sistema de transporte donde los choferes utilizan sus propios autos para transportar pasajeros usando tecnología telefónica, tiene unos 2 millones de conductores en todo el mundo. La empresa fue fundada hace unos 6 años y ya cuenta con bastante competencia, incluyendo un sistema similar llamado Lyft.

Uber compite con los taxis tradicionales, ofreciendo un servicio que es más barato, eficiente y más rápido.

Este caso que reportamos no es singular y se han producido varias instancias en el país, especialmente cuando los clientes están embriagados, donde los choferes han sido agredidos incluso físicamente.