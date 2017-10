Inmigrante analfabeta logra pasar Su examen de ciudadanía de EEUU

Share This With Friends:

La nueva ciudadana estadounidense Jovita Méndez, de origen mexicano.

Dallas, Texas. La inmigrante mexicana Jovita Méndez logró convertirse en ciudadana estadounidense, después de 20 años viviendo el país y a pesar de ser analfabeta y no hablar inglés. “No pensé que podría lograr esto, pero lo hice”, dijo Méndez a NBC 7 en español, conteniendo las lágrimas, después de haberse naturalizado en una ceremonia junto a 700 inmigrantes en el centro de San Diego el jueves de la semana pasada.

“Lo hice porque mis hijos están aquí. Me dijeron que tenía que hacer esto por mí misma, para tener un futuro aquí “, agregó. “Estoy feliz.” Jovita Méndez logró aprobar en segundo intento el examen de naturalización de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que consta de 10 preguntas cívicas seleccionadas al azar de una lista de 100.

Las reglas de USCIS establecen que si la persona tiene más de 50 años y ha vivido en EEUU durante 20 o más, puede tomar el examen en su lengua materna. Esto también se aplica a los mayores de 55 años que hayan vivido en EEUU durante 15 o más años.

Jovita Méndez tuvo además la ayuda de la activista Maribel Solache, que la preparó y le dijo que la barrera del idioma o del analfabetismo no significaba que no pudiera convertirse en ciudadana. Solo necesitaba estar segura de sí misma. “Mi trabajo era empoderarla y hacerle creer que podía hacerlo, que sus limitaciones estaban en su cabeza. No era la barrera del idioma; no era que no pudiera leer o escribir, sino que era su propia inseguridad”, dijo Solache.

La instructora Maribel Solache le leyó las preguntas cívicas varias horas a la semana, y repitió cada palabra tres o cuatro veces hasta que memorizara todo. Comenzó con las preguntas más fáciles y oportunas sobre la prueba: los partidos políticos, el nombre del presidente de los Estados Unidos y otros temas políticos. La maestra también descargó una aplicación al teléfono de Méndez donde podía escuchar las preguntas.

