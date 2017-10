Acuerdo bipartidista para asegurar subsidios a Obamacare

Share This With Friends:

Un acuerdo bipartidista podría sobreponerse a la suspensión de pagos, que fue anunciada por el Presidente Trump, a cambio de más flexibilidad para los estados acorde a sus necesidades.

Dallas, Texas. Según el Diario Las Américas, las conversaciones entre legisladores republicanos y demócratas acerca de los subsidios del Obamacare parecen ir por buen camino, luego que los senadores Lamar Alexander y Patty Murray llegaron a un acuerdo de principios que podría sobreponerse a la suspensión de los pagos anunciada por el presidente Donald Trump.

Así lo confirmó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, al anunciar que el preacuerdo es una realidad y que podría ser aprobado por republicanos y demócratas próximamente.

De hecho, la televisora de noticias CNN reportó que un asistente del senador republicano Alexander reveló que los republicanos recibirían a cambio más flexibilidad para los estados asumir sus cuentas, aunque aún falta terminar el documento final que sería presentado al pleno del Senado.

El acuerdo, si finalmente es aprobado, permitiría a los estados adaptar las reglas del Obamacare a sus necesidades financieras y evitar así el largo camino que están obligados a cumplir ahora. Por ejemplo, Alaska y Minnesota recibirían permiso para utilizar los fondos federales en programas que reducirían las primas de pago. La resolución también permitiría a la ciudadanía optar por planes que exigen pagos menores a cambio de deducibles mayores, a los que actualmente sólo se pueden inscribir menores de 30 años.

Probabilidades

Por ahora, no hay garantía de que la alta jefatura republicana logre presentar el plan al pleno del Congreso. Primero tendrán que obtener el apoyo necesario que empuje la propuesta de los senadores Murray y Alexander.

Mientras tanto, el presidente Trump opinó que se trata de “una solución temporal”, que no resolvería la escasez de fondos, pero se mostró a favor de la propuesta. “Esto sería una solución temporal pero al final vamos a tener que parar la subvención a los estados”, resaltó Trump.

De hecho, sus comentarios coincidieron con los que ya manifestó el pasado fin de semana, cuando le comunicó al senador Alexander que apoyaría este acuerdo bipartidista. “Lamar ha trabajado muy, muy duro con sus colegas del otro lado, y Patty Murray en particular es uno de ellos. Están a punto de alcanzar una solución temporal”, acentuó. “La solución resolverá el problema por uno o dos años, y nos ayudará a soltar esta carga por ese tiempo”, subrayó.

De esta manera, Alexander, el senador republicano de Tennessee, y Murray, senadora demócrata de Washington, ha llevado la voz de un lado y el otro en una serie de encuentros que suma varias semanas. No obstante, la ronda de conversaciones tomó carácter de urgencia el viernes pasado, cuando Trump anunció que suspendería por decreto los subsidios a las aseguradoras de cobertura sanitaria amparada en Obamacare.

Estas subvenciones, que tienen un valor estimado de 7.000 millones de dólares este año y se pagan en cuotas mensuales, podrían cesar pronto, ya que el Congreso no ha aprobado los fondos necesarios para continuar el programa.

Entretanto, los expertos auguran que si la supresión de los fondos tiene efecto supondría un fuerte golpe el Obamacare y los más de seis millones de personas que podrían quedar sin cuidado médico en el país.

Aun cuando la sustitución de Obamacare fue una de las promesas de campaña de Donald Trump, hasta ahora el Presidente ni los republicanos han sido capaces de ponerse de acuerdo para lograr la mayoría necesaria de los votos en el Congreso, a pesar de tener el control de ambas cámaras legislativas.

Sin embargo, ahora se divisa una pequeña luz en el largo túnel, al mismo tiempo que se avecina una ardua labor en el Senado y el Congreso para conseguir la necesaria aprobación de la propuesta bipartidista.

arnoby@elhispanonews.com