El poder natural del mango: controla la azúcar en la sangre

Dallas, Texas. La cosecha de mangos está en pleno furor, por eso vemos en los mercados un mango de alta calidad. México, es uno de los grandes productores de mango, junto a Costa Rica, Brasil, Republica Dominicana, Colombia y Costa de Marfil. México ha tomado además de EE.UU., los mercados de España, los Países Bajos y Francia, como también al Reino Unido y al Japón. Desde Mayo y Junio se iniciaron las cosechas en Nayarit y Sinaloa con el Kent y el Ataulfo; aunque también están ya en cosecha el Tommy Atkins, el Kent, el Haden y el Keitt.

Lo importante es que aquí tenemos el mango por doquier, y se ha podido conocer que es la mejor fruta para controlar la azúcar en la sangre. Con todos los alimentos procesados que se ingieren al día, no nos damos cuenta de la cantidad de azúcar que consumimos, por eso el mango es una excelente opción para regular esa glucosa en la sangre.

La ración de una taza de mango rebanado al día es el complemento perfecto para una buena salud ya que solo tiene 100 calorías y aporta muchísima fibra, facilita la digestión y la absorción de la azúcar. Incluso un Té con las hojas del mango puede ayudar a controlar la glucosa. El mango también contiene polifenoles, un compuesto químico natural que inhibe el desarrollo de las células grasas. Los polifenoles representan un papel importante para prevenir y reducir la progresión de la diabetes, el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. Los polifenoles también son importantes como prebióticos, pues aumentan el índice de bacterias benéficas del intestino, lo cual es importante para la salud, el control del peso y la prevención de las enfermedades.

Beneficios del mango y sus propiedades

1. Alto contenido en fibra

El mango puede ser benéfico para personas con Diabetes, pues su contenido de fibra ayuda al control de la glucosa en sangre, además de reducir el colesterol en la sangre y producir un efecto de saciedad, que ayuda a combatir el exceso de peso.

2. Contiene potasio

Tiene altos niveles de potasio, que es necesario para las personas que sufren de hipertensión y ayuda a eliminar líquidos del cuerpo.

3. Posee vitamina C

También posee vitamina C y betacarotenos que favorecen la absorción de hierro en el organismo. La riqueza de vitamina C lo convierte en una buena fuente de antioxidantes y además reduce el riesgo de enfermedades degenerativas.

4. Aporta vitamina A

Esta vitamina ayuda a mantener bronquios y estómago saludables, además de mejorar la capacidad del sistema inmunitario para responder a virus y bacterias

5. Ayuda al sistema nervioso y la piel

Contiene vitaminas del grupo B, entre las que se encuentran la B3 que ayuda al sistema nervioso y como la piel, o la B6 importante para la síntesis de aminoácidos y el metabolismo de grasas.

No comas mango muy maduro

Como ves, los beneficios del mango y sus propiedades son buenos para ti. Sin embargo, se debe comer en su punto exacto de maduración ya que como la mayoría de las frutas su dulzor aumenta conforme va madurando, ni demasiado maduros, ni demasiado verdosos: cuando tienen un olor intenso y la piel lisa y sin manchas están en un punto adecuado, la elección debe basarse sobre todo en el aroma para poder disfrutar de dulce, fresca y carnosa fruta.

