El Seguro Social anuncia el nuevo servicio por internet de Remplazo de tarjetas de Seguro Social en el Estado de Tejas

Share This With Friends:

Dallas, Texas. La Administración del Seguro Social presentó un nuevo servicio por internet a los residentes del Estado de Tejas el cual está disponible por medio del portal de cuentas de: my Social Security en www.segurosocial.gov/espanol/micuenta.

La Sra. Nancy A. Berryhill, Comisionada Interina del Seguro Social, declaró que los residentes del Estado de Tejas ya pueden usar el portal de internet para presentar sus solicitudes para remplazo de la tarjeta de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés).

De esta manera, las personas podrán solicitar el remplazo de su tarjeta de Seguro Social desde la comodidad de su oficina o de su casa, sin necesidad de que tengan que visitar la oficina del Seguro Social.

«Me complace en brindarle a los residentes del Estado de Tejas la conveniencia de poder solicitar un remplazo de su tarjeta de Seguro Social por medio de su cuenta de my Social Security», declaró la Sra. Berryhill, Comisionada Interina.

«Este servicio es fruto de nuestro compromiso con el público estadounidense de ofrecerle diferentes opciones para llevar a cabo sus transacciones de Seguro Social de manera seguro y conveniente, ya sea en persona o por internet, agrego la Comisionada Interina.»

El lanzamiento de este servicio se está llevando a cabo de manera paulatina; el Estado de Tejas es uno de varios estados, al igual que Washington D.C., donde esta opción está a la disposición de sus residentes.

Durante todo el año 2017, el Seguro Social continuará expandiendo esta opción a otros estados.

De esta manera, las personas que visiten las oficinas del Seguro Social, que son más de 1,200 oficinas a nivel nacional, tendrán una espera más corta para que se le presten otros servicios y, al mismo tiempo, les proporcionará más tiempo a nuestros agentes para que puedan ayudar a aquellas personas cuyas necesidades de servicio requieren más intervención humana.

Todo ciudadano de los EE. UU. mayor de 18 años de edad, quien reside en el estado de Tejas puede solicitar un remplazo de su tarjeta de Seguro Social por internet una vez haya establecido una cuenta de my Social Security.

Otros requisitos incluyen el que el ciudadano tiene que tener una dirección postal dentro de los EE. UU., que no esté solicitando ningún otro cambio a su registro de Seguro Social (por ejemplo, no puede solicitar que se le haga un cambio a su nombre o apellido) y también tiene que tener una licencia de conducir vigente o, en algunos estados, una tarjeta de identificación emitida por el estado.

El portal de my Social Security es un portal asegurado cibernéticamente para que las personas puedan llevar a cabo sus transacciones relacionadas con el Seguro y más de 29 millones personas ya han establecido su cuenta por medio de este portal.

Además de poder solicitar un remplazo de su tarjeta de Seguro Social, los residentes del estado de Tejas, quienes ya están recibiendo los beneficios de Seguro Social, pueden llevar a cabo otras transacciones, tal como hacer cambios de dirección, cambiar la información bancaria para propósito de su depósito directo, generar una carta verificando la cantidad de sus beneficios, o solicitar una copia del formulario SSA-1099.

Las personas que tienen la cobertura de Medicare, también pueden solicitar un remplazo de su tarjeta de Medicare, sin tener que llenar un formulario y tener que enviarlo a vuelta de correo.

Las personas que todavía no están recibiendo los beneficios de Seguro Social pueden verificar su historial de salarios y generar cálculos aproximados de sus futuros beneficios por medio de su Social Security Statement (Estado de cuenta de Seguro Social) que también está disponible en el mismo portal. Para informarse mejor sobre este nuevo servicio por internet, visite nuestra página de internet:

www.segurosocial.gov/espanol/sp_ssn.

arnoby@elhispanonews.com