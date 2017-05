Crisis de seguridad por todo el Metroplex

Share This With Friends:

Dallas, Texas. La emblemática ciudad de Dallas es la dueña de dos de los 25 barrios más peligrosos de Estados Unidos, según un estudio recientemente publicado sobre las estadísticas del crimen por La Oficina Federal de Investigación de EE.UU., más conocida por sus siglas en inglés como “FBI”, y es la principal agencia de investigaciones criminales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La realidad es que incluso, según información de las propias autoridades locales, los barrios en la lista (cerca de la Ruta 352 y Scyene Road, y la Segunda Avenida y la Calle Hatcher) están localizados en una de las áreas más antiguas de Dallas, y una de las más olvidadas.

Lo que más molesta, es que el germen de la criminalidad se está expandiendo a otras áreas y la administración de la ciudad se muestra indiferente a tan caótica situación social, al parecer, porque la prioridad es invertir sus acciones en el desarrollismo urbanístico descuidando lo esencial, la seguridad ciudadana.

Una evidencia de lo dicho, es la poca importancia que la alcaldía de Dallas con su administrador, le han dado a los implorantes pedidos de la comunidad y de diversas organizaciones, para que le sean mejorados los sueldos a los policías y bomberos de Dallas, pues son ellos los verdaderos pilares de la seguridad comunitaria y de la protección ciudadana.

Argumenta como pretexto el Alcalde Mike Rawlings, que no quiere que se les aumenten los impuestos a los contribuyentes, sin embargo, el desarrollismo sin inversión social, está inflando los valores prediales de determinados sectores ignorando la capacidad de pago de los contribuyentes.

Es posible, como se ha notado en las últimas acciones notorias de la policía de Dallas, que mostrar la efectividad del Robot de la Policía, un artefacto que no necesita salario ni seguridad social, sirva de distractor para la crisis moral-socio-económica que están padeciendo policías y bomberos, ante el trato inhumano y desinteresado con el que resuelven sus justas peticiones.

Tanto “Dallas Police Association”, como “National Latin Law Enforcement” y “Organization and Fraternal Order of Police”, y otras instituciones, han presentado peticiones salariales debidamente sustentadas, pero la ciudad de Dallas las rechaza.

Ron Pinkston, presidente de la Asociación de Policías de Dallas, estimó que el Departamento de Policía sigue estando falto de personal y que necesita urgentemente unos 200 agentes, cantidad que ha perdido por desgaste desde el 2010.

Para atraer más oficiales, dijo, la ciudad debería aumentar los salarios al nivel de los demás departamentos del área metropolitana. En este tema, Brown ha expresado su apoyo. “La única forma de detener el aumento de los crímenes violentos y la tasa de homicidios es contratando a los mejores policías” y en mayores cantidades, dijo Pinkston. “La única forma que tiene la ciudad de hacer eso es aumentando los salarios”.

Enumerar las recientes actividades rampantes de la delincuencia en Dallas que denotan ausencia policial tomaría varias ediciones periodísticas, aunque solo por citar lo sucedido en la Academia de Bomberos de Dallas (Dallas Fire Rescue Academy) puede demostrar el alto riesgo en que están las instituciones de seguridad, y ni que decir de la vulnerabilidad ciudadana, sin olvidar el nefasto episodio de Julio de 2016 que enluto el Departamento de Policía de Dallas y despertó la solidaridad nacional e internacional.

No se puede volver a lo vivido por la ciudad de Dallas en su peor momento de seguridad en 1991, con 500 asesinatos. En ese entonces el promedio era de 49 homicidios por cada 100,000 habitantes. La historia hay que conocerla para no incurrir en sus errores.

arnoby@elhispanonews.com