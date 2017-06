De nuevo, las redadas de ICE no parecieran ajustadas a derecho

Share This With Friends:

Una reciente investigación de la agencia Reuters reveló que entre el 1 de marzo y el 31 de Mayo de este año, los fiscales de ICE iniciaron la reapertura de 1329 casos que cerraron en años subsiguientes. Algunos de estos casos son bastante antiguos, ya que la discreción procesal ha existido por décadas, y no sólo cuando Obama decidió ampliarla a finales de 2014.

“Recibimos en mi oficina una notificación de ICE para reabrir el caso de un cliente que se había cerrado hace 10 años”, dijo la abogada Meredith Brown, de Glendale, California. “Lo malo es que lamentablemente este cliente ya no está en contacto con nosotros, esperamos que haya hecho el cambio de dirección con ICE para recibir esta noticia, de otra forma puede que la deporten en ausencia”.

La abogada Brown recomendó a las personas que tienen casos cerrados de deportación que no dejen de estar en contacto con sus abogados. “Hoy en día nunca se sabe”, apuntó.

¿Por qué ICE quiere reabrir estos casos? ¿Qué tipo de casos?

Según Heather Drabek Prendergast, una abogada de Cleveland que sigue este tema para la membrecía de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), las autoridades le han dicho que los únicos casos que están reabriendo son los de personas que han tenido un arresto o delito posterior al cierre de su caso bajo “discreción procesal”.

“Es lo que me han dicho, sin embargo tenemos información anecdótica de algunos abogados de que algunos clientes al parecer están recibiendo noticias de la reapertura sin que haya ningún arresto de por medio“, dijo la letrada. “Esto no cuadra con lo que nos han dicho”.

Por ejemplo, una abogada reportó que un cliente suyo recibió una reapertura en el sur del país luego de ser detenido con una “licencia de manejar para aprendices después de las 8 de la noche”. “Esto es muy preocupante”, dijo Prendergast. “El gobierno de Estados Unidos gastó muchos recursos para asegurar que cerraban casos que no eran prioridad, que tenían lazos con la comunidad, una vida establecida, etc. El que ahora vengan a inventar razones es increíble”.

