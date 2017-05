México, la pesadilla para los migrantes hondureños

Share This With Friends:

MEXICO.- Han llegado como hormigas a diferentes puntos del país. Usualmente se les ve en los albergues para migrantes, pero otras, simplemente en los cruceros de tránsito limpiando parabrisas o pidiendo dinero.

Son los migrantes hondureños que en su nula posibilidad de llegar a Estados Unidos deciden quedarse en México huyendo de la violencia, las pandillas y el crimen que azota a su país.

“Cualquier cosa es mejor que quedarnos en nuestro país. Es imposible vivir ahí”, dice Hernando, un hondureño varado en Mazatlán que busca la manera de que pasen algunas semanas para reunir algún dinero y llegar a la frontera con Estados Unidos.

Sin embargo, su estadía en México no es de lo más placentera.

Cifras oficiales reportan que las autoridades mexicanas regresaron alrededor de 40 mil hondureños a su país sin otorgarles el derecho de pedir asilo o refugio derivado de la situación que se vive en su país.

Algunos analistas dicen que hay prejuicio de las autoridades mexicanas, ya que en el caso de los venezolanos, se estima que un 100 por ciento de los que ingresan obtienen ese derecho universal.

Otros migrantes centroamericanos enfrentan la misma problemática.

México no les otorga ningún beneficio y los orilla a vivir en el anonimato en este país.

Por ejemplo, el sistema de salud conocido como Seguro Popular solamente se les otorga por 90 días, y la posibilidad de que accedan a otros programas es casi nulo al no contar con el sistema de identidad conocido como CURP, sin este, no pueden acceder ni a una licencia de conducir.

Críticos del sistema migratorio mexicano, entre ellos el padre Alejandro Solalinde, dice que México imita a Estados Unidos en el trato que el poderoso país del norte les proporciona a los migrantes mexicanos.

Recientemente en Veracruz, un alcalde mandó pintar bardas con la leyenda “Amigo migrante, te informamos que tienes prohibido quedarte en esta población, así como circular por sus calles en busca de ayuda, por lo que debes seguir tu camino. Evita ser reportado. Atentamente: Pueblo en general”.

Cualquier semejanza al discurso antiinmigrante propagado a raíz del ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos no es una simple coincidencia.

