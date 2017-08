Llueven quejas contra Uber en México

Share This With Friends:

MEXICO.- La prestación del servicio de transporte en Uber comienza a transformarse. Ahora son cada vez más constantes las quejas, principalmente en redes sociales, de los usuarios, quienes manifiestan ser víctimas de malos tratos, acoso, cobros elevados y hasta de “pérdidas” de objetos.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició en lo que va del año siete carpetas de investigación por los presuntos delitos de robo, acoso y violación.

Se buscó la posición de la empresa sobre esta situación, pero no se obtuvo respuesta.

Especialistas explican que el error de Uber fue no saber aprovechar el crecimiento exponencial cuando surgieron, en esos tiempos, detalla Gabriel Mercado Ramírez, ingeniero Civil especialista en desarrollo urbano y movilidad, el ciudadano los apoyaba cuando fueron cuestionados y cuando eran “cazados” por taxistas, esto fue porque el cliente estaba cansado de los malos tratos que les daba el único servicio que tenían.

Esto provocó que la demanda de la aplicación aumentara y, con ello, el servicio de los choferes; sin embargo, a decir de Mercado Ramírez, aquí empezó el problema, pues no se mantuvieron los estándares de calidad que en un principio encantaron al cliente.

“El problema básicamente fue que por encima de todo prefirieron las ganancias económicas que mantener altos estándares. Si te das cuenta ahora en cualquier lugar se ven letreros donde se piden choferes, donde se rentan carros para Uber; es decir, terminaron convirtiéndose en taxis.

“Esto provocó que los estándares bajaran, que el taxista con más experiencia obtuviera el puesto por encima de un universitario o de un jubilado que veía en Uber un trabajo honesto para salir adelante, para ganarse un dinero extra, ahora es lo mismo, son choferes y no propietarios, así que no le dan prioridad al servicio que dan”, explica Gabriel Mercado.

El descontento se ha generalizado hasta llegar a instancias legislativas, los diputados locales piden que la empresa entregue un reporte puntual de cuántos vehículos brindan este servicio en la Ciudad, así como un registro de sus choferes, debido a que durante los últimos meses éstos han sido imputados en delitos que van desde homicidios hasta violaciones o robos.

Respuesta de la empresa. La indiferencia de Uber hacia los usuarios quedó en evidencia con las respuestas sobre las diversas quejas que se han documentado en redes sociales y donde los usuarios se quejaron del servicio decadente que brinda actualmente la aplicación, apegándose sólo al reglamento interno que manejan y conminando a sus clientes a denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier ilícito cometido.

“En el caso específico de situaciones de acoso o cualquier otra manifestación que sea considerada como agresión o ilícito, es importante que los usuarios y usuarias, además de reportarlo a través de la app, presenten una denuncia formal ante las autoridades competentes; de lo contrario, Uber no es capaz de tomar acción legal, pues la política de confidencialidad de datos así lo establece”, dijo la empresa.

Sobre los cobros excesivos del servicio de limpieza, deja en claro que la responsabilidad es del cliente y que todo servicio es notificado después, ya que la unidad esté apta para volver a circular, “los usuarios son responsables de los daños en el interior y el exterior de un vehículo causados por incidentes como vómitos o derrames de alimentos. Las cuotas de limpieza se evalúan y cobran según el alcance del daño.

“Estas cuotas se basan en promedios nacionales de la industria de limpieza profesional. Estas tarifas se pagan en su totalidad al conductor. En caso de que se te cobre una tarifa de limpieza, se te enviará un recibo actualizado del viaje”, detalló Comunicación Social de la empresa en la Ciudad de México A LA PRENSA NACIONAL.

Asegura también que la calidad en el servicio no ha decaído y que se mantiene un estándar de profesionalización, esto a pesar de que en cualquier punto de la Ciudad se pueden encontrar letreros donde se contrata a choferes para esta aplicación, por lo que dejan en claro que “Uber cuenta con 12 centros de atención en la Ciudad de México y 56 en todo el país. Estos son los únicos lugares oficiales donde los conductores pueden activarse”.

