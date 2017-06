Diego Sinhue, desde Dallas expandió su gestión social guanajuatense a USA

Share This With Friends:

Dallas, Texas. El joven y dinámico Secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato de la Republica de México, Licenciado Diego Sinhue Rodríguez, dio un significativo ejemplo de lo que es un buen servidor público, atendiendo proactiva y eficientemente a varios dirigentes comunitarios guanajuatenses domiciliados en el metroplex, quienes le formularon diversos planteamientos. El evento se llevó a cabo el pasado Jueves 25 de Mayo en la histórica Casa Guanajuato de Don Tereso Ortiz.

Diego Sinhue, haciendo gala de un lenguaje sencillo y formativo, expuso diáfanamente las acciones gubernamentales que desde la gobernación estatal benefician a los migrantes guanajuatenses en ambos lados de la frontera; fundamentalmente, la acción gubernamental del impulso social que no es otra cosa que el esfuerzo conjunto articulando la sociedad y el gobierno hacia un objetivo común: Lograr que las familias que menos tienen alcancen su pleno desarrollo hacia un bienestar personal, familiar y comunitario.

En el conversatorio comunitario, también participaron personalidades como el Cónsul Adscrito, Víctor Adolfo Arriaga; el Presidente del Consejo Directivo del Instituto del Migrante, José Bárcenas; la Directora del Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense, Susana Guerra; la Titular de la Oficina de Enlace de Texas con el Gobierno del Estado de Guanajuato, María Guadalupe Vázquez; el Presidente del Centro Comunitario, Recreativo, Cívico y Cultural, Tereso Ortiz; y los reconocidos líderes comunitarios Enoc Ishida, Humberto Domínguez, Guadalupe Jasso, Navarrete, entre otros.

Además de la protección jurídica que el gobierno mexicano está brindando a los inmigrantes a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores y sus Consulados en EE.UU., el Secretario de Desarrollo Social y Humano Diego Sinhue Rodríguez, le manifestó a los guanajuatenses que sin importar su estatus legal, todos estarán amparados por su gobierno y por eso no pueden sentirse solos; y asevero además, que el Gobierno de Guanajuato tiene disponibles para quienes eventualmente sean deportados, una estrategia transversal entre diferentes dependencias gubernamentales para atender a los migrantes guanajuatenses en ambos lados de la frontera.

El Secretario Rodríguez Vallejo, destacó que las dependencias del Gobierno del Estado que manejan programas de apoyo a proyectos productivos, en coordinación con el Instituto de Atención al Migrante y clubes de migrantes, ya trabajan en establecer líneas de acción para apoyar la creación de fuentes de ingresos. Distintas dependencias del Gobierno del Estado se reunieron en mesa de trabajo para establecer una agenda de atención integral y conjunta a los migrantes guanajuatenses y a sus familias, ante el probable escenario de una deportación masiva por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Como todo un catedrático, pero en tono coloquial y en palabras sencillas, el Secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, explico: “La transversalidad en la gestión pública es un mecanismo que se ha utilizado cada vez más para la coordinación de sectores, instituciones y programas de gobierno, sobre todo cuando se incorporan temas urgentes de atenderse desde todas las áreas de la administración. Su utilidad se enfoca en desarrollar formas de coordinación intergubernamental e intersectorial para hacer posible la incorporación de un tema, aplicación de acciones conjuntas y operación de las estrategias.

La transversalidad en la política pública funciona como una estrategia amplia de integración, que suma esfuerzos en torno a una problemática que puede ser abordada por toda la estructura institucional del Estado con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el desarrollo, por ello, no se limita a un objetivo particular de una instancia, ni a la obligación de una sola institución, tampoco se contrapone con los objetivos sectoriales particulares, si no que los potencia”.

“Para esta administración estatal, contar con una Agenda de Políticas Transversales, nos permitirá atender a los paisanos que sean deportados de EEUU. porque no debemos olvidar que siempre hay una providencia que nos inspira para aliviar las más apremiantes necesidades de nuestros semejantes, y lo que el cielo tiene ordenado que suceda, no hay diligencia ni sabiduría humana que lo pueda prevenir”, agrego el elocuente Diego Sinhue Rodríguez.

El abnegado trabajador Comunitario, Don Tereso Ortiz Alvarado, finalmente comento que en su amplia trayectoria de servicio social, no había tenido la oportunidad de oír y ver a un funcionario público tan altamente calificado para su cargo. “Diego Sinhue es un profundo conocedor de asuntos del estado y muy compenetrado con su vocación de servicio, es prudente, muy activo y posee un don muy especial: Sabe escuchar. Y dada su sapiencia administrativa sabe responder con exactitud y responsabilidad, no se inventa cuentos. Hemos tenido a un servidor público digno de Gobernar nuestro Estado de Guanajuato”, añadió el prestigioso líder de Casa Guanajuato Dallas.

