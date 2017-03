MEGA MARCHA para el 9 de abril

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Las conversaciones iniciadas desde el mes de febrero entre diferentes representantes y voceros de organizaciones civiles y comunitarias no gubernamentales del Norte de Texas, con el fin de llevar a cabo una gran movilización pacifista en Dallas el Domingo 9 de Abril, en defensa y protección a los derechos civiles y garantías ciudadanas de los inmigrantes que residen en los Estados Unidos, han logrado materializar acuerdos y estrategias para garantizar una multitudinaria participación amparando la seguridad y el bienestar de los participantes.

Por la Unidad Nacional y Hacia Una Verdadera Reforma Migratoria con Justicia Social, marcharan miles de manifestantes convocados por la Gran Coalición de políticos, representantes y servidores públicos, líderes religiosos, activistas comunitarios, organizadores y medios de comunicación de todo el Estado de Texas, quienes profundamente emocionados y pletóricos de entusiasmo han anunciado La Mega Marcha 2017 de Dallas.

El Dallas Mega Marcha 2017 será el Domingo 9 de abril de 2 a 4 pm y comenzará en el Santuario de la Catedral de la Virgen de Guadalupe, 2215 Ross Avenue, y terminará con una manifestación en el Ayuntamiento de Dallas, 1500 Marilla Street. La Mega Marcha de Dallas 2017 se centra en los temas de familia, unidad y empoderamiento. Se pide a los participantes que lleven banderas americanas y que usen rojas, blancas y azules en solidaridad.

Los organizadores están pidiendo una Reforma Migratoria Real y un cese definitivo a las intenciones de deportación agresiva que tantas crueldades han causado a miles de seres humanos separándolos de sus familias, puesto que dichas acciones violan la Octava Enmienda Constitucional que prohíbe las penas y los tratos crueles e inhumanos.

Igualmente solicitan, el respeto al futuro patrimonial de los Estados Unidos: Los Jóvenes y las personas que llegaron desde niños involuntariamente al territorio estadounidense y cuya formación y educación ha sido bajo los postulados y principios de los Estados Unidos siendo esta su única nación.

Igualmente reclaman los organizadores, el respeto al debido proceso constitucional y a sus beneficios migratorios que tienen derecho todas las personas honestas y trabajadoras que por espacio de muchos años han contribuido al desarrollo socio-económico de los Estados Unidos

Llaman vehementemente “a poner fin a las órdenes ejecutivas que han discriminado a nuestros hermanos y hermanas musulmanes con base a su fe. Llamamos a poner fin a los crímenes de odio y el discurso de odio que han aumentado desde las elecciones, y queremos unirnos y enviar un mensaje de que el odio no tiene lugar en nuestra nación”.

El 9 de abril de 2006, más de 500,000 marcharon en Dallas en lo que fue la mayor marcha de derechos civiles en la historia de Texas. Los organizadores esperan que al menos 100.000 asistan a esta marcha.

MEGA MARCHA

DALLAS MEGA MARCH PLANNED FOR APRIL 9

Rally for immigration reform and unity

DALLAS – A diverse coalition of faith leaders, community activists and organizers across N. Texas are excited to announce the Dallas Mega March 2017 featuring national and local advocates and elected officials.

The Dallas Mega March 2017 will be April 9 from 2 – 4 p.m. and will begin at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe, 2215 Ross Avenue, and will end with a rally at Dallas City Hall, 1500 Marilla Street. The 2017 Dallas Mega March is centered on the themes of family, unity and empowerment. Participants are asked to carry American flags and wear red, white and blue in solidarity.

Organizers are calling for real immigration reform and an end to aggressive deportation efforts that have separated families, targeted DACA students and left our communities in fear. We are calling for an end to executive orders that have discriminated against our Muslim brothers and sisters based on their faith. We are calling for an end to hate crimes and hate speech that have increased since the election, and we want to join together and send a message that hate has no place in our nation. On April 9, 2006, more than 500,000 marched in Dallas in what was the largest civil rights march in Texas history. Organizers are expecting at least 100,000 will attend this march.

The Dallas Mega March 2017 is an inclusive event and open to members of all faiths and backgrounds who wish to participate.

For information about the Dallas Mega March 2017, contact Delma Gorostieta at 214-941-8300.

arnoby@elhispanonews.com