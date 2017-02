Caen las ventas en ciudades fronterizas de EEUU

Share This With Friends:

MEXICO.- En este pasado fin de semana festivo los efectos de la política de Donald Trump se dejaron sentir en la frontera entre ambos países. Una campaña por las redes sociales, motivando a los mexicanos que no cruzaran la frontera como una muetra de dignidad ante el “repudio” de Trump mostró el efecto que esto puede tener en la economía estadounidense.

En los estados de Coahuila, Sonora y Tamaulipas, sus habitantes se alejaron de las ciudades estadounidenses, cuando en otros días de asueto era típico que fueran de compras o por diversión.

La Cámara de Comercio de Eagle Pass, frontera con Piedras Negras, Coahuila, puso en marcha un programa de protección al comercio que incluye estímulos fiscales y la promoción de sus productos a lo largo del cruce fronterizo.

La crisis para los comerciantes de esa localidad del sur de Texas se agudizó y desde de septiembre pasado cerraron 30 de los 92 comercios que ofrecen comida, artículos electrónicos, de limpieza, ropa, zapatos y productos baratos fabricados en China.

En Eagle Pass se informó que al menos 17 establecimientos comerciales cerraron ante la baja demanda de los clientes.

José Cruz, director del programa de incentivos para el comercio, informó que consideran que la crisis es pasajera y espera que pronto vuelvan los empleados.

Los comerciantes señalaron que mientras la disparidad del peso y el dólar se mantenga, la recuperación de las ventas no ocurrirá pronto.

La caída en las ventas viene del año pasado, cuando el precio del dólar empezó a aumentar; otro motivo es el incremento en el gas (el precio de la gasolina) en México, comentó Alonso Martínez, empleado de un centro comercial.

Los comercios asentados en la entrada de Nogales, Arizona, fronterizo con Nogales, Sonora, registran una baja en ventas de alrededor de 40 por ciento, según información local.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía en Sonora, atribuye esta situación a las frecuentes amenazas y políticas antimigrantes contra México anunciadas por el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump.

Los comercios en Nogales, Arizona, que comúnmente son visitados por sonorenses durante los fines de semana, mantienen baja afluencia de clientes.

“Hace unos dos días me tocó ver unas fotografías de un mall (centro comercial) de Arizona, en Scottsdale, y estaba totalmente desolado; ellos ya reconocen las afectaciones y esperemos que tomen medidas”, subrayó Vidal Ahumada.

Autoridades federales mexicanas, informaron que las carreteras mostraron una afluencia mínima, en comparación de otros días festivos.

Este fenómeno también se observó en Nuevo León. Funcionarios de la Red Estatal de Autopistas reportaron una baja afluencia de vehículos de esa entidad rumbo a la frontera norte.

Miguel Ángel Caballero Barajas, dirigente de los comerciantes del centro histórico de Matamoros, informó que debido a la cotización del dólar y a los dichos del republicano contra los mexicanos, se han incrementado las ventas en las 10 ciudades de Tamaulipas que hacen frontera con Texas (Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Río Bravo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo, Mier y Nueva Ciudad Guerrero).

Ya no se observan las largas filas de vehículos en los cruces de los 18 puentes internacionales entre Tamaulipas y Texas. Hemos tenido la visita de gran cantidad de clientes que adquieren lo mismo útiles escolares, ropa de vestir, comida y otros bienes, cuyo costo se incrementó en las tiendas del Valle de Texas, de Brownsville a Laredo, lo que ha provocado que esos negocios estén vacíos, refirió Caballero Barajas.

Reynaldo@elhispanonews.com