Cómo vivir el sexo a plenitud después de los 60

Dallas, TX.- A muchas personas se les hace inimaginable o les parece criticable el hecho de que una pareja de adultos mayores disfruten de su sexualidad. Los comentarios burlescos o satíricos no se hacen esperar: “Ellos ya están muy viejos para esas cosas”, “ese es un viejo verde”, “esa anciana es una pervertida”.

A esta sociedad, por su cultura centrada en la juventud, le cuesta aceptar el encuentro íntimo entre adultos mayores (personas de 60 años en adelante), e incluso, los consideran individuos asexuados y esto no ayuda a que puedan vivir y expresar libremente su sexualidad.

Algunas Ventajas

Parejas de adultos mayores que tienen una vida sexual activa tienen menos riesgo cardiovascular; liberan endorfinas que ayudan a que tengan menos dolores crónicos; los contactos íntimos profundizan el sentido de pertenencia evitando situaciones como la depresión y la sensación de abandono.

Las mujeres sexualmente activas durante su edad madura detienen el proceso de envejecimiento; poseen mejor lubricación, ph vaginal y disminución de los síntomas menopáusicos en comparación con las sexualmente inactivas. Su clítoris no se afecta ni pierde sensibilidad; conserva la capacidad orgásmica.

Ventajas masculinas: La frecuencia con que los hombres mantienen relaciones sexuales es mayor que las de las mujeres a igual edad; no se afecta su deseo sexual; decrece la urgencia para eyacular, lo que permite más tiempo en una relación sexual; no disminuye la capacidad reproductiva ni siquiera a los 80 o 90 años. Y si el anciano tuvo una juventud satisfactoria sexualmente, lo más probable es que lo mismo ocurra durante su madurez.

Mitos

Falsas creencias como que con la llegada de la menopausia el deseo sexual se apaga son obstáculos para el disfrute de la sexualidad otoñal.

Otros mitos son:

• Las personas mayores no tienen intereses sexuales ni capacidad fisiológica para tener conductas coitales.

• Las mujeres viejas que se interesan por la sexualidad son ninfómanas.

• La masturbación es una conducta desviada y dañina sobre todo en la vejez.

• Las personas mayores no son atractivas sexualmente para los demás.

Tenga en cuenta

• Tenga presente que la sexualidad no se puede limitar a prácticas coitales. Hay otras formas de intimar: abrazos, caricias, conversación cariñosa, tocarse, bañarse juntos. Los juegos sexuales, el sexo oral y el sexo manual son importantes en esta etapa.

• La vida sexual en la edad dorada depende de la forma como se resolvieron o no los asuntos de pareja en épocas pasadas. Es común, por ejemplo, que mujeres maltratadas por las infidelidades de sus esposos o por sus actitudes altaneras, rehúsen mantener relaciones íntimas con ellos en la vejez.

• No descuide la vida sexual. Muchos adultos mayores convierten su relación en solo cariño y presencia, pero es importante encontrar en el sexo un vehículo para el encuentro y el descubrimiento aunque ya lleven muchos años de pareja.

• Hombres y mujeres que hacen actividad física rutinaria, al menos 30 minutos todos los días, (pueden ser repartidos durante el día) tienen una mejor función cardiaca, sexual, mejor lubricación y erección.

• Existen medicamentos como pastas, u óvulos y cremas de estrógeno que mejoran la lubricación vaginal y hacen que la penetración sea mucho más suave. Hay incluso líneas cosméticas (jabones y cremas) para lubricar los labios vaginales y el pene, lo que facilita el coito y evita que la vagina se lacere.

• Los varones deben tener en cuenta cambios como: la disminución del tiempo para lograr la erección con la edad. Es necesario más tiempo para la estimulación y para alcanzar el clímax, siendo el orgasmo de duración más corta.

• El periodo refractario (entre uno y otro coito) tras la erección aumenta marcadamente, llegando a ser de días.

• La eyaculación se retrasa, por este motivo se reduce también la frecuencia de eyaculación prematura, lo que se convierte en una ventaja en los hombres que presentan este trastorno.

• La eyaculación es menos profusa.

Cortesía Informativa de Meryt Montiel Lugo

arnoby@elhispanonews.com