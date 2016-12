Cabañas trae fortaleza y optimismo al Metroplex

Share This With Friends:

Dallas, TX.- A pesar de las adversidades por las que ha vivido Salvador Cabañas, ex goleador del Club América, se mostró optimista y sus mensajes fueron positivos durante la serie de presentaciones que realizó en Dallas el pasado fin de semana. Los eventos fueron organizados con el fin de recaudar fondos y mejorar su situación económica.

Se aproxima el 26 de enero, fecha que dijo celebrar como su cumpleaños. “Es el día en que volví a nacer”, comentó al preguntarle que lo empujo a salir de las circunstancias en las estuvo.

“Mi motivación fueron mis hijos y la familia que tengo y eso me da fortaleza para pensar en seguir adelante y eso es lo que hago y estoy feliz por eso”, mencionó.

En sus primeras declaraciones a la prensa dijo sentirse anímicamente bien y feliz, con ganas de levantarse y seguir siempre adelante. Agradecido por la respuesta que ha recibido de sus seguidores y con el deseo de convivir con ellos por el apoyo que le brindaron durante su carrera de futbolista.

El consejo que dio a la juventud sobre elegir entre una carrera profesional o abandonar los estudios para convertirse en deportistas profesionales dijo lo siguiente.

“Yo les diría que estudien mucho, eso es lo interesante en la vida estudiar después practiquen un deporte no solo el futbol hay muchos deportes que pueden practicar y pueden lograrlo”, dijo.

De sus metas actuales como ex jugador profesional el paraguayo comentó que “ahora estoy empezando a ser entrenador y estoy feliz también. Estoy enseñando lo que durante mucho tiempo aprendí a nivel futbolístico y quiero enseñar a muchos jóvenes que quieran ser futbolistas y ojalá logren llegar a la selección, sería bueno, y en eso estamos”.

La asistencia a los eventos no fue la esperada, pero hubo personas caritativas, entre ellas, Tomás Ayala, propietario del restaurante El Pulpo, que al enterarse que el ex goleador estaba en la ciudad para recaudar fondos, lo invitó a su negocio dando instrucciones de que fuera escoltado a un área reservada para que cenara en compañía de sus promotores.

Cabañas paso desapercibido, pero a la hora de que hizo la invitación de que estaría firmando autógrafos y fotografías, quedó en evidencia las leves secuelas que le dejo el balazo que recibió en la cabeza.

Ayala, además de poner a disposición su negocio entregó un donativo de $1,000.00 dólares. “Estoy agradecido y feliz” dijo Cabañas.

Por otro lado la North Texas Hispanic Sports Federation y la Barra no oficial del Club América Ritual del Kaoz Filial los Sxicidallas se coordinaron para hacer un improvisado homenaje.

Los americanistas se congregaron en el Club los Balones, lugar que considera su sede. A la llegada de su ídolo, la euforia de los aficionados estalló, y después de la cena que le ofrecieron, con tambores y trompetas las porras que coreaban su nombre se prolongaron alrededor de diez minutos mientras Cabañas de frente a su afición en silencio y atento observaba las pantallas en la que se proyectaban los goles durante su paso por el América. “El mejor recuerdo que me llevo de Dallas”, comentó.

Raúl Contreras coordinador de la porra dijo: “Para nosotros es algo muy bonito poder convivir con uno de los mejores jugadores del club. Ojalá no sea la última vez”.

El grupo consiguió reunir $700.00 dólares, dinero que le será enviado directamente a su país.

Martin Gómez, presidente de la liga Haltom City Evolution organizador del Torneo Salvador Cabañas también hizo su aportación durante la entrega de los campeones de la competencia.

Salvador partió de Dallas el domingo rumbo a Houston y de ahí volaría directo a Paraguay.

Hubo inconformidad por la mala organización de los promotores que además, dificultaron el acceso a los medios de comunicación argumentando que debían pagar por las entrevistas. aNorberto Hernández, periodista del área fue sacado de uno de los lugares después de haber instalado su equipo al considerar una burla por ofrecer un donativo de $50.00

Tino García, promotor del evento dijo haber logrado recaudar la cifra que se tenía estimada y anoche mismo el dinero fue girado al representante del jugador.