Share This With Friends:

Dallas, Texas. Una actividad tan sencilla como caminar puede mejorar muchos aspectos de nuestra vida, desde ayudarnos a perder peso hasta impedir que suframos trastornos depresivos o desordenes en la salud, y así nos lo afirma José Valadés, un experto en remedios naturales.

Si el sedentarismo es la epidemia del siglo XXI, caminar es la medicina más popular y más eficiente jamás inventada. Nuestro cuerpo no está diseñado para pasar horas en una oficina, frente a un computador, a realizar actividades de ocio acostados, a acompañar cada reunión social de café y pasteles.

Lo que antes era una salud normal, ahora son beneficios extraordinarios que se obtienen de lo que fuera rutina: pasar un rato del día caminando, recuperar el tono muscular, limitar nuestra alimentación y mejorar nuestra respiración.

Los beneficios de caminar son una paradoja, porque son en realidad la eliminación de los maleficios de no caminar. Sal 20 minutos al día, respira aire del campo lleno de saludables bacterias, y tendrás no 20 minutos sino 24 horas de beneficios.

Combate enfermedades caminando

Distintos estudios han revelado el impacto de una caminata en enfermedades asociadas con el sedentarismo:

• Una caminata de 20 minutos ayuda a prevenir el riesgo de accidentes cardiovasculares y enfermedad coronaria.

• El ejercicio reanima tu sistema hormonal, ayudando a controlar factores como presión alta y los niveles de glucosa en la sangre.

• Te ayudará a mejorar tu perfil lípido, reduciendo el colesterol y acumulando menos grasa (es necesario que el ejercicio sea de 20 minutos o más, y que incluyas vegetales de hojas verdes en tu dieta, para que el cuerpo elabore colágeno que repare las zonas de placa donde está el colesterol, de hecho, salvándote la vida).

• Ayuda a mantener la línea corporal.

• Mejora tu memoria a corto plazo y tus niveles de alerta. Sin lugar a dudas, mente sana en cuerpo sano.

• Reduce el riesgo de osteoporosis.

• Disminuye el índice de cáncer de colon y de mamas, en especial cuando están vinculados con la acumulación de toxinas. Nuestro sistema linfático depende, para su depuración, del movimiento muscular integral, es la única forma que tiene para eliminar toxinas, que de no hacerlo pueden derivar en cáncer y otros problemas.

• Disminuye el riesgo de intolerancia a la insulina.

• Ayuda a combatir alergias, a través de mejorar nuestro sistema inmunológico.

• El ejercicio moderado (no extenuante), a diferencia de los deportes intensos, ayuda a reducir nuestra producción de hormonas suprarrenales, asociadas con el estrés.

• Ayuda a aliviar y prevenir el dolor de espalda derivado de la mala postura y de la compresión de las vértebras por pasar mucho tiempo sentados.

No es tu culpa, sí es tu solución

Un aspecto importante de la actividad física moderada es que no debemos realizarla con culpa. No debemos sobre exigirnos ni lastimarnos para obtener sus beneficios, y debemos recordar que si nos vemos en la necesidad de caminar 20 minutos al día no es porque estemos remediando un problema del que nos sintamos culpables.

Muchos deportistas desarrollan una lastimera sensación de superioridad y autosuficiencia. Creen que son mejores que las personas que optan por pasar la tarde en el sillón viendo una pantalla. La verdad es que no es nuestra culpa que estemos diseñados para encontrar placer en la comodidad y el sedentarismo, que los alimentos liberen sustancias estimulantes en nuestro cuerpo y que enfrentarnos a la posibilidad de hacer ejercicio sea cada día más difícil.

No, no salgas a caminar con la sensación de que eres responsable de tu diabetes, de tu sobrepeso o de tu presión alta, pero hazlo con la conciencia de que algo tan simple te puede salvar la vida, y con la alegría de reconocer que muy poco ejercicio y muy rápido empezará a cambiar tu cuerpo. Incluso si no te ves más delgado, o si el ejercicio te da más hambre y hace más difícil llevar la dieta, tus cambios metabólicos son hacia la salud, y eventualmente terminarás agradeciéndolo.

arnoby@elhispanonews.com