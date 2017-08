Domingos familiares a todo futbol Guadalupana Soccer League

Share This With Friends:

Dallas, Texas. Todos los domingos aquí se vive el futbol de una forma diferente, no importa el país de donde provenga, aquí solo se habla un idioma el goool que se grita.

Se discute, la pasión se desborda, no importa si son niños, jóvenes, mujeres o varones; los gritos son parte del futbol. Hay personajes en las porras que son muy divertidos y se la pasan fastidiando a los árbitros que al final siempre quedan mal hasta con los que ganaron, pero ese es el futbol, el juego de la pasión vívelo cada domingo aquí en la súper liga guadalupana todos los domingos desde las 10 a.m.

Todos los encuentros del fin de semana estuvieron de alarido polémicos, emocionantes las latinas, un equipo de guerreras dentro y fuera de la cancha empataron a cero goles, les anularon un gol que para mí fue legitimo, porque la portera contraria soltó el balón y con un espectacular taquito la número 7 la mandó a guardar, pero al árbitro le dio miedo marcarlo porque la porra del otro equipo estaba peor que la perra brava.

Terminó el partido 0 a 0 pero con emoción y polémica porque después de terminado el encuentro las latinas fueron a la tribuna a terminar el juego y por poco se arma la bronca pero al final solo fue pasión deportiva.

Un saludo a las latinas, por cierto en ese cruce de palabras los hombres de la porra contraria dieron la nota porque algunos gritaron todo el partido en contra de las latinas pero al final a la hora de la verdad los mariachis callaron. Vivamos la pasión con respeto, vive el futbol. Hasta la próxima nota su amigo reportando desde cancha, Arturo Arzola. Muy pronto vive tu pasión deportiva por USA latina radio online en todos los dispositivos móviles.

Te invitamos a vivir tu pasión en el corazón de Dallas en el 3232 Bataan St Dallas 75212 próximamente súper liga femenil jueves y viernes 5.30 pm. Infórmate, forma tu equipo y participa en todas las categorías, si no tienes equipo intégrate a uno y a jugar los domingos tempranito súper liga de ponys chiquitos y chiquitas desde 4 años U4-5 U6-7 dos súper categorías y muy pronto soccer academic y ritmosoccer accion espéralo.

Muy pronto, vive tu pasión desde tu dispositivo móvil con todo lo que pasa en tu liga en usalatinaradio.com la deportiva en línea entrevistas narraciones las mejores fotos de la semana y tu programa de radio audio visual donde tú vas hacer la estrella espéralo todo patrocinado por Zeal la bebida nutricional número uno del planeta.