RAFA CALDERON, FORMANDO PERSONAS EXITOSAS EN “ELITE GOALKEEPER & SOCCER TRAININIG” DE DALLAS

Dallas, Texas. Pocos seres humanos tienen la oportunidad de cumplir ciclos de vida de manera exitosa, e iniciar otros, igualmente laureados como lo ha logrado Rafael Calderón, quien ha demostrado en su quehacer existencial, que los valores adquiridos o aprendidos, hacen del ser humano un profesional más eficiente, más productivo, y más comprometido con su propia vida.

Rafael Calderón hace parte de esa pléyade de mexicanos universales cuyas vidas son ejemplarizantes dado que sus altos valores humanos influenciados por sus tradiciones, culturas, educación entre otros factores, constituyen una gran influencia en el comportamiento y actitud de las personas; y para el caso particular de Rafa, en su rica versatilidad profesional, ha sido un verdadero maestro.

Con su Escuela de Arqueros Elite Goalkeeper & Soccer Training, está desarrollando una pedagogía formativa-educativa que va mucho más allá de entrenar y preparar jugadores de futbol que se desempeñen como porteros. Uno de sus secretos, es que en sus clínicas trabaja para que los valores humanos se apliquen realmente, permitiendo que el deportista-ser humano se encuentre más motivado, productivo y eficiente.

Para la Escuela Elite Goalkeeper & Soccer Training es una premisa fundamental la formación integral del ser, pues más allá de formar a un deportista están formando seres humanos aquilatados ética, moral y espiritualmente ganadores, con un fortalecido sentido del emprendimiento.

Rafa Calderón asevera, por su propia experiencia, que el ser humano que posesa una actitud férrea y fortalecida, tiene asegurado el éxito personal y profesional para su existencia terrenal; porque, así como existen los valores humanos ético-morales también existen los valores antiéticos e inmorales o también llamados antivalores que destruyen vidas, sino sabemos derrotarlos.

Rafa no tiene duda que su labor con la escuela de arqueros es un acto plenamente formativo-educativo, y dice: “El entrenador trasmite o enseña a sus jugadores unos conceptos (SABER), unos procedimientos o destrezas (SABER HACER), tener iniciativa (QUERER HACER), desarrollar lo necesario para esa iniciativa (PODER HACER) y disponer de una sólida actitud (SER ARQUERO). Los alumnos que se están formando para jugar en la posición de arquero agradecen que su entrenador les haga llegar con claridad su “idea” de una posición específica en un equipo de futbol que exige carácter y personalidad.

Dice el talentoso Rafael Calderón que en Elite Goalkeeper & Soccer Training se trabaja con una pedagogía sinigual, que inclusive ha hecho que sus clínicas deportivas vayan a otros escenarios como el empresarial y el académico. Lo importante de esa pedagogía formativa-educativa no es que se sepa mucho de futbol, sino como se transmiten o se hacen llegar sólidamente los conocimientos a sus alumnos.

Estamos saturados de ver chicos con excelentes cualidades para la portería, técnicamente presentan un nivel altísimo y tienen una excelente proyección cuando están en la etapa juvenil o se incorporan a un equipo amateur. ¿Pero que pasa que muchos de ellos no llegan al futbol profesional?

La explicación es que unos no tienen carácter o personalidad para ser porteros, otros no soportan la presión inherente a la máxima competición, muchos no tienen la suficiente paciencia para saber esperar y perseverar hasta que les llegue la oportunidad, y a casi todos no les gusta estar en la banca o la suplencia, y menos aun no entrar en la convocatoria cuando en la planilla hay tres arqueros.

Todas estas causas se están refiriendo a cuestiones relacionadas con el ámbito emocional, afirmó contundentemente el afamado instructor de arqueros Rafa Calderón. Son potencialmente buenos porteros pero no disponen de las necesarias competencias para ejercer como porteros en el contexto del futbol profesional, ni tampoco para ejercer como personas exitosas en cualquier otra actividad, agregó.

En la actualidad la dificultad se agudiza debido a que nuestros jóvenes son bastante inmediatos, trabajan por metas próximas y suelen abandonar ante metas aplazadas; y son poco competitivos, quizás como consecuencia de la sociedad del bienestar que les ha ido acostumbrando a lograr todo casi sin esfuerzo, comento Rafa calderón.

Y prosiguió: Así pues, en Elite Goalkeeper & Soccer Training, consideramos necesario ampliar los contenidos a trabajar en la formación de los porteros. Además de las competencias técnicas es necesario desarrollar unas competencias emocionales o psicológicas específicas de dicho puesto. Se trata de valores específicos y habilidades emocionales que incrementen sus competencias como porteros, de forma que además de disponer de unas excelentes cualidades técnico-tácticas han de ser y sentirse como auténticos porteros.

“No quieras ser como los demás. Haz que los demás quieran ser como tú”

Elite Goalkeeper & Soccer Training