Narco han visto una mina de oro en el comercio del aguacate

MEXICO.- Los cárteles de la droga han sido conocidos por su capacidad para reinventarse cada día y continuar ingresando dinero en sus arcas. Después de diversificar el control del comercio de las drogas, algunos grupos incorporaron el secuestro, asaltos y la cuota para comercios establecidos para seguir produciendo ganancias.

Y ahora, no deja de sorprender que las bandas criminales hayan decidido pelear por el control del aguacate, desde su siembra hasta su empaquetado y comercialización.

Recientemente, el Gobierno de Michoacán informó del aseguramiento de 200 hectáreas de aguacate que controlaba el crimen organizado en la entidad.

José Martín Godoy Castro, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal, indicó que las huertas del fruto son motivo de lucha entre grupos de ex autodefensas que buscan el control de los terrenos, de acuerdo con la agencia Quadratín.

El aseguramiento de las hectáreas derivó en hechos violentos en diversos puntos del estado, agregó el Procurador.

Al menos 60 hectáreas de bosque de la comunidad de San Francisco habían sido deforestadas por el narco para plantar aguacates y disfrazar cuatro narco laboratorios. Éste es ejemplo de un fenómeno que empieza a generalizarse nuevamente en Michoacán, que en 2013 fue víctima de una serie de invasiones de huertas y extorsiones por parte del Cártel de los Caballeros Templarios, que buscaba su rebanada por la venta y exportaciones del llamado “oro verde”.

Tras la caída de sus líderes se dio por desintegrados a los templarios, sin embargo, ahora junto con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los llamados H3 o “Tercera Hermandad”, vuelve a querer cobrar parte de las ganancias por la exportación y usar las huertas como fachadas para la producción de drogas.

Datos del Ministerio de Economía señalan que en 2016 México exportó aguacates por un valor de USD 1.400 millones y al año siguiente superaron los USD 2.000 millones. Pero el narco regresó a pedir su tajada.

“El gobierno del estado lo minimiza, pero es un hecho”, aseguran.

Eduardo Orihuela, productor de aguacate, admitió a Infobae casos de extorsión en algunas zonas de la entidad, pero no quiso abundar en el tema. “Hay extorsión. No en mi caso, pero sí hemos tenido noticias”, afirmó

Martínez aseguró que ante el regreso del narco a las zonas de producción aguacatera surgió en el municipio de Tancítaro un grupo civil armado que instaló 20 barricadas para defender sus huertas de una nueva invasión de los Templarios. “El municipio es como una isla, donde hay Policía Comunitaria –integrada por civiles y que opera con el aval de las autoridades-, municipal y una pagada por los empresarios aguacateros”.

Los productores del municipio cuidan su producto porque es el de mejor calidad en la entidad y se exporta principalmente a Asia.

ASESINATOS RECIENTES

Siete personas sin vida fueron encontradas en Michoacán, en el Municipio de Salvador Escalante, a unos 70 kilómetros de Morelia.

Los cuerpos fueron hallados a un lado de la carretera Santa Clara del Cobre-Ario de Rosales, entre las poblaciones de Españita y Cuanajillo, una zona aguacatera.

Autoridades policiacas y ministeriales de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen realizaron los peritajes oficiales y adelantaron que las víctimas pudieron haber sido ejecutadas en ese mismo sitio. El aguacate se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos en el país. Su masivo consumo, no solamente en México, sino es Estados Unidos y China, han convertido este fruto verde en un apetitoso ‘manjar’ para los comerciantes.

