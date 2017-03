Ex oficial de la policía Gil Cerda, postula su nombre para el Distrito 6

Share This With Friends:

Dallas, TX.- El próximo domingo 12 de marzo de 2017, el ex – oficial de la policía de Dallas, quien trabajó por 27 años, Gil Cerda, hará público el anuncio que se ha unido a un grupo de seis candidatos para postularse al puesto por el Distrito 6, en el Ayuntamiento de Dallas. Presentará en esta reunión, su plataforma basada en Seguridad Pública, Calidad de Vida y Desarrollo Comunitario.

En sus primeras declaraciones, el señor Cerda confiesa el motivo que lo ha llevado a tomar esta decisión, “He decidido proponer mi nombre para este puesto porque no puedo quedarme en silencio ante la situación vergonzosa que está afectando a más de 300 familias en el área de West Dallas, como consecuencia de la discriminación residencial que se quiere imponer a los residentes”.

Además enfatizó en su propuesta, “Siento que la ciudad es negligente por la manera de manejar este tema, ni siquiera tiene la decencia de analizar el área antes de hacer tratos con los desarrolladores de gran escala para arrasar barrios y construir complejos de lujosos apartamentos, que ciertamente su precio estará muy por encima de los recursos que tienen las personas que viven allí”.

“Sí, todos queremos mejoras en nuestros barrios, pero debemos hacer las mejoras para que la gente común puede coexistir y no causar una carga enorme en muchos de ellos económicamente”.

El señor Cerda insistió en el trabajo que pretende hacer para los residentes del Distrio 6, “Yo no he oído de cómo la ciudad planea trasladar las familias afectadas, y estoy seguro que algunos pueden terminar sin hogar”. “Se afectará muchas familias grandes, veteranos, ancianos, y todos los niveles de personas que no tienen muchos recursos”.

La propuesta de trabajo del señor Cerda, incluye su compromiso para ayudar a las familias de escasos recursos de West Dallas, “Como concejal del Distrito 6, mi intención será traer más dinero a este área descuidada para caminos, centros de recreación e intentar establecer un centro para ancianos para todas las personas mayores en el oeste de Dallas”.

Un grupo de simpatizantes se reunirá en el Salón de Baile Flores, a las 13 horas, en el 4615 Singleton Blvd. Si quiere más información sobre el evento del señor Cerda, puede llamar al 214-546-6913.

einer@elhispanonews.com