Aumento las visas para trabajadores agrícolas

Share This With Friends:

MEXICO.- La demanda en Estados Unidos por campesinos mexicanos, paisajistas y otros trabajadores temporales esta aumentando a medida que la administración Trump se mueve para frenar la inmigración y renegociar su relación comercial con México, según datos recogidos por el diario The Wall Street Journal.

De acuerdo con el rotativo, en los primeros nueve meses del año fiscal 2017, que comenzó el 1 de octubre pasado, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos certificó a más de 160 mil trabajadores temporales -la mayor parte de ellos de México- para cosechar bayas, tabaco y otros cultivos en EU bajo la ley H-2A programa de visas agrícolas. Eso representó un aumento del 20 por ciento con respecto al periodo del año anterior.

El WSJ también detalla que en 2016 su emisión casi se duplicó, pasando de 85 mil 248 en el año fiscal 2012 a 165 mil 741.

Fuera de la agricultura, el uso de otro tipo de visa de trabajo estacional también se ha disparado en respuesta al aumento de la demanda de mano de obra no calificada de EU, por ejemplo los empleados del hotel.

El Departamento de Seguridad Nacional elevó en julio el límite anual de las visas H-2B en más del 20 por ciento, a 81 mil, de los cuales la mayoría también son de México.

Entre los empleadores que se aplicaron en el año pasado para trabajadores invitados bajo el programa H-2B, el rotativo señala a la compañía inmobiliaria de la Organización Trump que administra el centro turístico Mar-a-Lago en Florida y un Viñedo de Virginia.

o obstante, a pesar del aumento en las solicitudes y su otorgamiento, los agricultores estadounidenses han expresado durante varios años su preocupación por la escasez de mano de obra, a menudo emparejada con quejas sobre el programa de visas H-2A, que muchos ven como demasiado burocrático, costoso y que consume mucho tiempo.

El programa requiere que los empleadores paguen por comida, vivienda y transporte para los trabajadores temporales invitados. Sin embargo, la mayoría de los agricultores dicen que el programa es crucial para la industria agrícola de los Estados Unidos.

“(Cortar el programa) pondría de rodillas a la industria” porque no hay suficientes trabajadores agrícolas nacidos en Estados Unidos, dijo Steve Scaroni, propietario de granjas en varios estados y fundador de Fresh Harvest, compañía que se encuentra entre los mayores reclutadores de trabajadores H-2A en EU.

“Dentro de una semana no habría ensalada en la tienda”, expresó.

En 2015, los agricultores de los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo de California, que cultivan aproximadamente el 30 por ciento de las fresas estadounidenses, reportaron pérdidas de 13 millones de dólares porque carecían de mano de obra suficiente para cosechar sus cultivos de manera oportuna.

Mientras que, el año pasado, los productores de hortalizas de los dos condados informaron que tenían 22 por ciento menos trabajadores que los que se necesitan en promedio.

Reynaldo@elhispanonews.com